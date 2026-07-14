Ejegül Ovezova'nın ölümü: Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı dava ertelendi

Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un, Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın 5'inci duruşması görüldü. Dava 16 Ekim’e ertelendi.

13 Temmuz 2025'te Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklanan Cemil Koç'un, Diyarbakır'da 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın ölümünde de şüpheli olduğu tespit edildi.

Cemil Koç hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın 5’inci duruşması Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"İNTİHAR OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN RAPOR ALDIRILMASINI TALEP EDİYORUM"

Duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Cemil Koç, savunmasında, “Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Düşme hususunun intihar olup olmadığının belirlenmesi için rapor aldırılmasını talep ediyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

"EJEGÜL’ÜN BAZEN DENGESİNİ KAYBETTİĞİ OLUYORDU"

SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen Ejegül’ün arkadaşı E.Ö. ise “En son Ejegül ile konuştuğumda düğün hazırlığı yapıyordu. İkili birbirine çok değer veriyordu. Maktulün alkol problemi vardı. Ejegül de Cemil de çok kıskançtı. Ejegül bana her şeyini anlatırdı. Telefonla konuşuyorduk, en son onunla konuştuğumuzda da gayet normaldi. Tartıştıklarına şahit olmadım. Sanığın maktule karşı kavgasına şahit olmadım. Alkol nedeniyle Ejegül’ün bazen dengesini kaybettiği oluyordu. Diyeceklerim bundan ibarettir” ifadelerini kullandı.

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI, DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, duruşmaya tanık olarak çağrıldığı halde gelmeyen Cemil Koç’un kardeşi C.K. hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına, Ejegül’ün evinde yapılan olay yeri incelemelerine ilişkin bilirkişi raporlarının beklenmesine ve dosyadaki bazı eksik hususların tamamlanması için Cemil Koç’un tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 16 Ekim’e erteledi.

DARBETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Daha önce Cemil Koç'un Ejegül Ovezova’yı darbettiği görüntüler de ortaya çıkmıştı. Koç'un Ovezova'yı elleri ile ayaklarını bağlayıp yerde sürükleyerek tokat attığı anların yer aldığı görüntülerde, ‘Bağırırsan daha çok vururum' dediği de görülmüştü. (DHA)