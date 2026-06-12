Ehliyetsiz sürücü ruhsatsız silahla yakalandı: Ceza yağdı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan sürücü S.Ç. (38) hakkında yapılan incelemelerde dikkat çekici bilgilere ulaşıldı.

RUHSATSIZ TABANCA VE 18 DOSYA

Polis ekiplerince S.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Yapılan detaylı sorgulamada, sürücünün 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kasten yaralama', 'güveni kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'tehdit', 'hakaret' ve 'açıktan hırsızlık' gibi suçlardan toplam 18 dosyasının bulunduğu belirlendi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de daha önce el konulduğu tespit edildi.

CEZA VE GÖZALTI

S.Ç. hakkında Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü gözaltına alınırken, araç ise trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.

(DHA)