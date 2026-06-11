Eğitimde yeni dönem: LGS sınıflarına kamera, veliye zorunlu eğitim

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav güvenliğine ilişkin yeni bir uygulamayı duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav yapılan dersliklere kamera yerleştirileceğini açıkladı. Yeni Şafak'a konuşan Bakan Tekin, Bakanlık ile ÖSYM arasındaki uygulama farklılığını ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Bizim ÖSYM'den farkımız, sınav yapılan sınıflarda kamera bulunmamasıydı. Bu yıl sınav saatlerinde aktif olacak şekilde kameraları devreye alacağız" diyerek uygulamanın detaylarını paylaştı. Kameraların, öğretmenlerin mahremiyetini koruyacak biçimde yalnızca sınav süresince kullanılacağı belirtildi.

"EBEVEYN OKULU PROGRAMINI ZORUNLU HALE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Bakanlığın ajandasındaki bir diğer dikkat çekici başlık ise velilere yönelik getirilecek yeni zorunluluk oldu. Velilere yönelik "Ebeveyn Okulu" projesini duyuran Tekin, uygulamanın isteğe bağlı değil mecburi olacağını açıkladı.

"Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri için 'Ebeveyn Okulu' programını zorunlu hale getirmeyi planlıyoruz" diyen Tekin, hedeflenen sistemi şu sözlerle ifade etti:

"Öğrencilerin bir hafta erken başlaması uygulamasına benzer şekilde velilerin de bu eğitim programına katılmalarını hedefliyoruz."