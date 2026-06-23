Eğitim Sen'den MEB binasına siyah çelenk

Eğitim Sen, 9 gündür açlık grevi yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenlere destek vermek için Milli Eğitim Bakanlığı binası yanına siyah çelenk bıraktı.



Eğitim Sen, 9 gündür açlık grevi yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenlere destek vermek için Milli Eğitim Bakanlığı binasının yanına siyah çelenk bıraktı.

Eğitim Sen, Ankara’da 9 gündür açlık grevinde olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenlere destek olmak amacıyla Türkiye genelindeki İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Milli Eğitim Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakma kararı aldı.

POLİS TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve Eğitim Sen üyelerinin bakanlık önüne siyah çelenk bırakma talebine polis müdahalede bulundu.

Öğretmenleri temsilen oluşturulan üç kişilik heyetin polisle yaptığı görüşme neticesinde siyah çelengin bakanlık binasının yan tarafına bırakılmasına izin verildi.

NE OLMUŞTU?

Özel sektörde düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları ve uzun mesai saatlerine karşı bir süredir mücadele eden öğretmenler taleplerinin karşılanmaması üzerine Ankara’da bir araya gelerek açlık grevine başlamıştı. Ankara ve İstanbul'da süren hak arayışlarında öğretmenler, birçok kez polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.



(ANKA)