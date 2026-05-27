Ege'ye bayram akını! 150 bin araç girdi, doluluk oranları yüzde 90'ı aştı

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden Muğla’da yoğunluk dikkat çekici seviyelere ulaştı. Başta Bodrum olmak üzere Marmaris ve Datça’ya giriş yapan araç sayısındaki artış nedeniyle bölgede hem trafik hem de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Bayram süresince ilçede geniş çaplı güvenlik planlaması yapıldığını açıklayan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, tüm kurumların koordineli şekilde görev başında olduğunu söyledi. Sırmalı, 9 günlük tatil boyunca yaklaşık 360 ekibin ve bine yakın personelin sahada aktif olarak çalışacağını belirtti.

Trafik ekiplerinin özellikle giriş noktalarında yoğun denetim gerçekleştireceğini ifade eden Sırmalı, sağlık alanında da ek önlemler alındığını vurgulayarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin sayısının artırıldığını kaydetti.

500 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

Bodrum’un yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Sırmalı, Kurban Bayramı tatilinde ilçede yaklaşık 500 bin kişinin ağırlanmasının beklendiğini açıkladı. Plaka Tanıma Sistemi verilerine göre ilçeye şu ana kadar yaklaşık 150 bin aracın giriş yaptığını ifade eden Sırmalı, bu sayının yüz binlerce ziyaretçiye karşılık geldiğini söyledi.

İlçedeki turizm hareketliliğinin konaklama sektörüne de yansıdığı görüldü. Otellerde doluluk oranlarının yüzde 90 seviyesine ulaştığı belirtilirken, ikinci konutlar ve yazlıklarda da benzer yoğunluk yaşandığı bildirildi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde ilçedeki nüfusun daha da artabileceğini ifade etti.

24 SAAT DENETİM

Öte yandan Muğla’nın önemli tatil merkezlerinden Marmaris ve Datça’da da bayram yoğunluğu yaşanıyor. İki ilçeye kara yoluyla ulaşımın sağlandığı Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası’ndan Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde yaklaşık 40 bin aracın geçiş yaptığı açıklandı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürürken, kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak şeker ikram etti. Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri ise sürücülere hız kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli sürüş konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

TATİLCİLER MEMNUN

Tatil için bölgeye gelen vatandaşlar da uygulamalardan memnun olduklarını belirterek, güvenlik denetimlerinin hem trafik düzeni hem de huzurlu tatil açısından önemli olduğunu ifade etti. Kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutlayan sürücüler, uygulamaların devam etmesini istediklerini söyledi.

Marmaris ve Datça’ya giriş yapan araçlar arasında özellikle İstanbul, Ankara, Eskişehir, Hatay, Mersin, Denizli ve Aydın plakalı araçların yoğunluğu dikkat çekti. Çevre illerden ve ilçelerden gelen çok sayıda tatilcinin de bölgeye akın ettiği gözlendi.

Yetkililer, bayram tatilinin ilerleyen günlerinde Muğla genelindeki araç ve ziyaretçi sayısının daha da yükselmesini bekliyor.