Ege ve Akdeniz'de ormanlar yandı zeytinlikler kül oldu

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de devam ediyor. Gün içinde yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, çalışmalarını gece de aralıksız sürdürdü.

Sarp, eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri yangına gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahalede bulundu. Ekiplerin ikinci günde de yangını kontrol altına almak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

İZMİR MENEMEN'DE TOMA'LAR DEVREDE: 100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

İzmir’in Menemen ilçesinde saat 02.00 sıralarında Haykıran ve Belen mahallelerinin bulunduğu makilik alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan maki yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz şu açıklamayı yaptı:

"Gece saat 01.00 gibi yangın ihbarı düştü. Haykıran ve Belen mahallelerimizin kuzeyinde kalan özellikle büyük bir çoğunluğu makilik alanlar ile mera alanlarının olduğu kısımda başladı yangın. Yaklaşık 350 personel, 80 kara aracı ile müdahalede bulunduk. Sabah saatlerine doğru yangın kontrol altına alındı. Şimdide hava araçlarıyla soğutma çalışmalarına destek verilmekte. İzmir başta olmak üzere çevre illerden de takviye ekipler gelerek yangın, yerleşim alanlarını tehdit edecek düzeyde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın 2-3 noktada çıkıp genişlediği için 100 hektar alanın zarar görmüş olabileceğini düşünüyoruz. Herhangi hasar gören, yanan bir evimiz bulunmamakta. Çok şükür can ve mal kaybı da yaşanmadı."

MANİSA VE AYDIN'DA ZEYTİNLİKLER KÜL OLDU

Manisa’nın Kula ilçesinde saat 21.15 sıralarında İzmir-Ankara D-300 kara yolunun Kovukdere Soğanlı mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına Kula Orman İşletme Şefliği’ne bağlı 10 arazöz, 1 paletli dozer, 3 su tankeri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevlerin ormana sıçraması önlenerek yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 400 dönüm makilik alan ile tarım arazisi zarar gördü ve çok sayıda zeytin ağacı yandı. Çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde ise saat 22.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Kızılcaköy mevkisindeki bir zeytin bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 100 dönümlük zeytin bahçesi büyük zarar gördü.

MERSİN VE BALIKESİR'DE YERLEŞİM YERLERİ VE TEHLİKELİ TESİSLER TEHDİT ALTINDA

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında yerleşim yerlerine yakın ağaçlık bölgede yangın çıktı. İhbar üzerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 9 arazöz ve çok sayıda orman işçisi adrese sevk edildi. Ekipler yangını 1 saatlik müdahale sonucu büyümeden kontrol altına aldı. Çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatılırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Ortaca ve Kavaklı mahalleleri arasındaki arazide, saat 15.30 sıralarında yangın başladı. Bölgede bulunan bir mühimmat fabrikası yakınlarında çıkan yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler, 1 helikopter, 2 uçak ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait 7 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Alevler fabrikaya ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü ve soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA GECE ENGELİ: MÜDAHALE KARADAN SÜRÜYOR

Adıyaman Merkez Kayaönü Köyü kırsalındaki ormanlık alanda öğleden sonra çıkan yangın ise devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, Orman Müdürlüğü ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine söndürme çalışmalarına köylüler katıldı ve 2 helikopterle hava desteği sağlandı.

Çevre illerden de itfaiye takviyesi yapılan bölgede müdahale, havanın kararması nedeniyle yalnızca kara ekipleri tarafından sürdürülüyor. Yangın bölgesine gelerek çalışmaları inceleyen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, yetkililerden bilgi alarak koordinasyonu sağladı.