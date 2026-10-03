Edirne'nin toprağında yer edindi: Ölümsüzlük meyvesi için bahçeye akın ediyorlar

Edirne'de emekli olduktan sonra tarıma yönelen Kenan Kırca, 15 yıl önce bahçesine ektiği hünnap fidanlarıyla büyük bir üretim başlattı. İlk etapta sadece birkaç fidanla yola çıkan Kırca, 1,5 dönümlük arazisinde ağaç sayısını 120'ye kadar çıkardı. Halk arasında ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen şifalı ürün, bu sezon iklim şartlarının desteğiyle yüzde 20 rekolte artışı sağladı.

BİRKAÇ FİDANLA BAŞLAYAN SERÜVEN

Hobi amacıyla başladığı meyve yetiştiriciliğini zamanla ticari bir faaliyete dönüştüren Kırca, bahçesindeki ağaçların üçüncü yaşından itibaren mahsul verdiğini aktardı. Ürünlerin dallarda aynı anda olgunlaşmadığını belirten deneyimli üretici, hasat maratonunun yaklaşık bir ay sürdüğünü ve toplamanın peyderpey yapıldığını dile getirdi.

Toprakla buluşturduğu fidanların kısa sürede verimli bir alana dönüştüğünü vurgulayan Kenan Kırca, hünnap üretimine ilk adım attığı günleri anlattı. Dikim sürecinde çevresinden büyük destek aldığını belirten Kırca, "Bir büyük ağabeyimiz fidan getirmişti. Onun önerisi ve katkısıyla bahçemize dikmeye başladık. Önce birkaç tane diktik, daha sonra çoğalttık" dedi.

YAĞIŞLAR VE BUDAMA VERİMİ ARTIRDI

Edirne'nin toprak yapısı ve ikliminin hünnap yetiştiriciliğine son derece elverişli olduğunu söyleyen üretici, bahçesinde gübreleme ve sulama dengesini titizlikle koruyor. Meyve ağaçlarının bakımında en büyük tehdidin iç kurdu olduğuna işaret eden Kırca, zararlılara karşı düzenli olarak ilaçlama mücadelesi yürüttüklerini belirtti.

Mevsim şartlarının mahsul kalitesine doğrudan katkı sağladığını ve kurak günlerde düzenli sulama yaptıklarını aktaran çiftçi, bakım çalışmalarının meyvesini aldıklarını söyledi. Ağaçlarda uyguladıkları budama sayesinde rekoltenin yükseldiğini ifade eden Kenan Kırca, "Bu sene budama yaptık. Ürünümüz kilo olarak daha fazla, yüzde 20'ye yakın artış var. Ürün bu sene iklimden dolayı da güzel" diye konuştu.

PEKMEZ VE MARMELATLA GELEN ŞİFA

Hünnabın insan sağlığı üzerindeki etkilerine değinen ve yüksek besin değerine dikkat çeken Kenan Kırca, "Günde 7-8 tane tüketmesinde fayda var diyor uzmanlar. Özellikle C vitamini açısından yüksek miktarda vitamin sağlıyor. Bir de bazı hastalıklara faydası olduğu söyleniyor. Çinliler tarafından 'ölümsüzlük meyvesi' olarak bol bol tüketilen, çekirdeği de değerlendirilen bir bitki" dedi.

Toplanan mahsulleri yalnızca taze olarak sunmadıklarını aktaran deneyimli üretici, bahçesinden çıkan ürünlerle geleneksel pekmez ve marmelat yaptıklarını söyledi. Kırca, şifa deposu meyveleri dilimleyerek ve bütün halde güneşte kurutarak kış aylarına hazır hale getirdiklerini kaydetti.

ZORLU ARAZİLERDE BİLE YAŞIYOR

Hasat edilen hünnapları Edirne'deki yerel marketlere ulaştırdıklarını söyleyen üretici, meyvenin şöhretini duyan bilinçli tüketicilerin doğrudan bahçeye gelerek alışveriş yaptığını belirtti. Satışlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırca, ağaçların zorlu zemin şartlarında ve eğimli yamaçlarda dahi rahatlıkla tutunabildiğini aktardı.

Bitkinin dayanıklı tabiatından cesaret aldığını ve önümüzdeki süreçte üretim kapasitesini artırmak istediğini vurgulayan üretici, yeni hedeflerini paylaştı. Bahçesindeki ağaç sayısını çoğaltmayı planladığını bildiren Kenan Kırca, "Ağaçlarımızı çoğaltmayı düşünüyorum. Her türlü arazide olabilir. Eğimli arazide, biraz sıkıntılı arazide olsun hünnap yaşayabiliyor" diye konuştu.

(AA)