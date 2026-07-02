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Halk TV Türkiye Edirne’den zam haberi geldi: İstanbul’dan çıkıp yemeğe gidiyorlardı

Edirne’den zam haberi geldi: İstanbul’dan çıkıp yemeğe gidiyorlardı

Tava ciğer ve köfte yemek için İstanbul’dan Edirne’ye gidenleri üzecek haber geldi. Bir porsiyonun fiyatı 450 liradan 500 liraya çıkarıldı.

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Edirne’den zam haberi geldi: İstanbul’dan çıkıp yemeğe gidiyorlardı

Edirne'nin meşhur lezzetleri arasında yer alan tava ciğer ve köftenin porsiyon fiyatı arttı. Özellikle hafta sonları bu lezzetleri tatmak için İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçileri yakından ilgilendiren zam kararı yürürlüğe girdi.

PORSİYON FİYATI 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, yeni fiyat tarifesini belirledi.

Edirne’den zam haberi geldi: İstanbul’dan çıkıp yemeğe gidiyorlardı - Resim : 1

Alınan karara göre, 150 gramlık tava ciğer ve köfte porsiyonunun satış fiyatında zam yapıldı. Bir porsiyonun fiyatı 450 liradan 500 liraya çıkarıldı.

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50 LİRA ZAM YAPILDI

Kentin gastronomi simgeleri arasında yer alan tava ciğer ve köfte için belirlenen yeni fiyat tarifesiyle birlikte işletmeler satışlarını güncellenen ücret üzerinden yapacak. (ANKA)

Edirne’den zam haberi geldi: İstanbul’dan çıkıp yemeğe gidiyorlardı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Edirne Zam
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