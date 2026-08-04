Edirne'den sonra Bursa'da da CHP'li belediye başkanı kalmadı

Bursa’da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, belediye meclis üyeleriyle birlikte Heykel'deki Atatürk Anıtı önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla mahkemenin atadığı butlan ile yönetilen CHP'den istifa etti. Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katıldıklarını duyuran başkanların bu hamlesiyle, Bursa kent genelinde CHP’li belediye başkanı kalmadı.

YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e dikkat çekerek süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 43’ü, seçtiği bir belediye başkanı tarafından yönetilmiyor. İçinden geçtiğimiz demokrasi krizinin en yıkıcı sonuçlarını yaşayan yerlerin başında elbette ki şehrimiz Bursa gelmektedir."

"BURSA NÜFUSUNUN YÜZDE 60'INA HİZMET EDEN BAŞKANLAR İSTİFA ETTİ"

YENİ Parti'ye geçen belediye başkanlarının ilçe bazında Bursa nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ına hizmet ettiğini vurgulayan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa teşkilatındaki değişimin tablosunu şu sayısal verilerle ortaya koydu:

"Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanımız Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanımız Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanımız Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanımız Haşim Ali Arıkan ve tüm ilçelerde seçilmiş belediye meclis üyelerimiz, halkımızın iradesine sahip çıkarak bugün Yeni Parti'ye geçiyor. Bugün, 3 onurlu milletvekilimiz Yeni Parti’dedir. 17 ilçe başkanımızın 16'sı ve 17 ilçe yönetimimiz Yeni Parti’ye geçmiştir. İl Yönetiminin tamamı Yeni Parti’ye geçmiştir. Belediye Meclis üyelerimizin yüzde 94’ü Yeni Partiye geçmiştir. Üyeler kitlesel olarak Yeni Parti’ye geçmeye başlamıştır. Bursa örgütü ülkemizin ve Cumhuriyetimizin geleceği için gerekeni yapmıştır. Koşullar ne olursa olsun bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve Genel Başkanımız sayın Özgür Özel’in yürüdüğü yolda yürümeye devam edeceğiz."

ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE BİR İLK: CHP EDİRNE'DE SIFIR ÇEKTİ

Bursa'daki tablonun bir benzeri Edirne'de yaşandı. Edirne merkez ve ilçelerindeki tüm CHP'li belediye başkanlarının butlan yönetimindeki partiden ayrılmasıyla, çok partili hayata geçilmesinden beri ilk kez kentte CHP'li başkan kalmadı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı. CHP'den istifa ettiklerini duyuran Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi ise görevlerine bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldı.