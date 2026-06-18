Edirne'de anız yangını ağaçlık alana sıçradı

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sazlımalkoç köyünde meydana geldi. Köydeki hasat edilmiş bir arpa tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangının ardından durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale devam ediyor.

KÖYLÜLER TRAKTÖR VE TANKERLERLE DESTEK VERDİ

Rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte alevler, çevredeki diğer tarla ve ağaçlık alanlara da sıçradı. Yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla ekipler çalışma başlattı.

Söndürme çalışmalarına sadece profesyonel ekipler değil, köy halkı da kendi imkanlarıyla katıldı. Köylüler, traktörleri ve su tankerleriyle yangına müdahale ederek ekiplere destek oldu.

YOĞUN DUMAN ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yangının büyümesiyle birlikte gökyüzünü kaplayan yoğun duman, bölgedeki trafiği de olumsuz yönde etkiledi. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi ile Edirne'nin Uzunköprü ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yoldaki ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ve Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de yangın bölgesine gitti. Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip eden Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Hoşgör, yangının son durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. (AA)