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Halk TV Türkiye Edirne'de traktör faciası: Altında kalan karı koca hayatını kaybetti

Edirne'de traktör faciası: Altında kalan karı koca hayatını kaybetti

Edirne'de toprak alanda rampada ilerlerken devrilen traktörün altında kalan Raşit Taşkın ile eşi Fatma Taşkın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edirne'de traktör faciası: Altında kalan karı koca hayatını kaybetti

Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Raşit Taşkın eşi Fatma Taşkın ile birlikte köydeki evlerinden kendilerine ait bahçeye gitmek üzere traktörle yola çıktı.

TRAKTÖR DEVRİLDİ, KARI KOCA ALTINDA KALDI

Toprak alanda rampa çıkışı sırasında Raşit Taşkın'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Kazada sürücü Raşit Taşkın ve eşi Fatma Taşkın, devrilen aracın altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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CENAZELER MORGA KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu traktörün altından çıkarılan karı kocanın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Raşit Taşkın ve Fatma Taşkın'ın cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı. Olayda başka yaralanan olmazken, yetkililer toprak yollarda araç kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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