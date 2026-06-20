Edirne'de feci kaza: TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü kurtarılamadı
Edirne'de otoyolda bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edirne'nin Havsa ilçesinde otoyol üzerinde meydana gelen trafik kazasında, E.K.'nin kullandığı 35 HCK 443 plakalı otomobil, Karayolları Denetim İstasyonu yakınlarında yolun kenarında bekleyen M.Y. idaresindeki 22 ADA 190 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, sürücü ağır yaralandı.
TIRA ARKADAN ÇARPTI, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü E.K., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E.K. hayatını kaybetti.
KAZA YERİNDE İNCELEME
Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Tır sürücüsünün ifadesine başvurulurken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaralı sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
(DHA)