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Halk TV Türkiye Edirne ve Kırklareli'nden girip İstanbul'a gelecek! Yağmur bulutları ufukta göründü

Edirne ve Kırklareli'nden girip İstanbul'a gelecek! Yağmur bulutları ufukta göründü

Balkanlar üzerinden yola çıkan yağışlı hava, Salı akşamı Edirne ve Kırklareli'nden girip Çarşamba günü İstanbul'a gelecek! İBB AKOM tarafından haftalık tahminlerde dün uyarı yapılırken açıklanan yağmur bulutları ufukta göründü.

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Taygun Can
Taygun Can Derleyen
Edirne ve Kırklareli'nden girip İstanbul'a gelecek! Yağmur bulutları ufukta göründü
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Türkiye beklenenden bir gün erken başlayan sıcak hava kütlesinin etkisi altına girdi. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu öğle saatleri itibarıyla yüksek sıcaklık değerlerine ulaşırken batı ve iç kesimleri yoğun olarak etkileyecek sıcakların yarın etkisini artırması bekleniyor.

Öte yandan haftalık hava durumu verilerinde, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklarda düşüş beklenmese de bölge bölge sağanak yağış tahminleri de geldi.

EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDEN GİRİP İSTANBUL'A GELECEK!

İBB AKOM dün yayımladığı haftalık hava durumu tahminlerinde Çarşamba günü İstanbul'da sağanak yağış beklendiğini açıklarken bugün o uyarıyı geri çekti.

Edirne ve Kırklareli'nden girip İstanbul'a gelecek! Yağmur bulutları ufukta göründü - Resim : 1

Ancak Balkanlar üzerinden gelecek yağmur bulutları meteoroloji haritalarında göründü.

Edirne ve Kırklareli'nden girip İstanbul'a gelecek! Yağmur bulutları ufukta göründü - Resim : 2

Türkiye aşırı sıcakların yaşanacağı 1 haftalık periyoda girerken nefes aldıracak yağışların Salı akşamı Edirne ve Kırklareli'nden girerek ilk atağını yapması bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli'nden girip İstanbul'a gelecek! Yağmur bulutları ufukta göründü - Resim : 3

Çarşamba günü ise ikinci ve en etkili atağın yaşanacağı haritalara yansırken İstanbul'un Avrupa yakası ile Çanakkale de sağanak yağış etkili olacak.

YAĞMUR BULUTLARI UFUKTA GÖRÜNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de haftalık tahminlerinde beklenen yağışları bırakacak yağmur bulutları ufukta göründü.

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Hafta içinde genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren iç ve batı kesimlerde büyük oranda artacağı ve yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı ifade edilirken Perşembe günü aynı bölgelerde hissedilir derecede sıcaklık düşüşü yaşanacağı tahmin edildi.

Edirne ve Kırklareli'nden girip İstanbul'a gelecek! Yağmur bulutları ufukta göründü - Resim : 5

Meteoroloji uzmanları Çarşamba günü Marmara geneli ve Doğu Karadeniz'de yağış beklentisini duyurdu.

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Perşembe günü ise sıcaklık düşüş ile birlikte Türkiye'nin kuzey hattında yoğun yağış beklentisini işaret etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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