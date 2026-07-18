Ebru'nun 17 yıl sonra cenazesi yapıldı: Katiller ise yine aileden çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılında kaybolan ve yürütülen soruşturma sonucu eski eniştesi Ufuk Köse tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Ebru Koyuncu, yaklaşık 17 yıl sonra memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Soruşturma, Ebru Koyuncu'nun annesi Münevver Koyuncu'nun 1 Ekim 2025'te jandarmaya yaptığı kayıp başvurusunun ardından başlatıldı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Ebru Koyuncu'nun eski eniştesi Ufuk Köse ile yaklaşık üç yıl süren bir ilişki yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve ardından ortadan kaybolduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, HTS kayıtları, tanık ifadeleri, saha araştırmaları ve teknik incelemeler sonucunda olayın aile içi cinayet olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Soruşturma kapsamında Ebru Koyuncu'nun ablası Fatma Koyuncu, eski eniştesi Ufuk Köse ile üvey kardeşleri M.K. ve A.K. gözaltına alındı.

ESKİ EŞİNE TARLADA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Ufuk Köse, sorgusunda, genç kadını öldürdüğünü itiraf ederek cesedin yerini gösterebileceğini söyledi. Bunun üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Şehzadeler ve Kemalpaşa ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ile Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, Ufuk Köse ve Fatma Koyuncu ile birlikte İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ne gitti. Burada Köse'nin gösterdiği yerde, eski eşine ait olan arazide arama ve kazı çalışması yapıldı. Çalışmalarda 2009 yılından bu yana kayıp olan Ebru Koyuncu'ya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik ve kafatası parçası bulundu. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

TUTUKLANDILAR

Ebru Koyuncu'nun öldürülmesinin ortaya çıkmasının ardından üvey kardeşler M.K. (46) ve A.K. (42) jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest kalırken, cinayeti itiraf eden Ufuk Köse (55) ile eski eşi Fatma Koyuncu 26 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Köse ve Koyuncu, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

17 YILLIK BÜYÜK ACILARINI TOPRAĞA VERDİLER

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ebru Koyuncu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Yaklaşık 17 yıl boyunca kayıp olarak aranan genç kadın için memleketi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı törende duygusal anlar yaşanırken, Ebru Koyuncu dua ve gözyaşları ile toprağa verildi.