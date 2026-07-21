Ebeveynler dikkat! Uzman isim açıkladı: Sıcaklarda çocukları bekleyen büyük tehlike
Hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı günlerde uzmanlar uyardı: Aşırı sıcaklar çocuklarda güneş çarpması ve ciddi sıvı kaybına yol açıyor! İşte, ebeveynlerin riskli saatlerde alması gereken hayati tedbirler ve kritik belirtiler...
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceyi bulduğu şu günlerde, çocuk sağlığına yönelik hayati uyarılar peş peşe geliyor. Mardin'in Savur ilçesinde yer alan Prof. Dr. Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Tabaş, yaz aylarında artış gösteren sıcak hava dalgalarının özellikle çocuklar üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Ebeveynlerin ekstra tedbirli olması gerektiğini vurgulayan uzman isim, korunma yollarını ve hayati önem taşıyan belirtileri tek tek sıraladı.
İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte yaz aylarındaki sıcak hava dalgalarının sıklığı, süresi ve şiddeti her geçen gün artış gösteriyor. Aşırı sıcakların vücutta ciddi sıvı kaybına ve güneş çarpmasına yol açabileceğini belirten Uzm. Dr. Özge Tabaş, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı en yüksek risk altında olan grupları şu şekilde sıraladı:
6 ayın altındaki bebekler
Küçük yaştaki çocuklar
Kronik rahatsızlığı bulunan çocuklar
Çocukları kavurucu sıcakların zararlı etkilerinden korumak adına alınması gereken önlemleri açıklayan Dr. Tabaş, güneş ışınlarının dik geldiği ve en yoğun olduğu 12.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olunmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Dışarı çıkılmasının zorunlu olduğu hallerde ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken diğer koruyucu önlemler ise şunlar:
- Çocuklara açık renkli, ince ve pamuklu kıyafetler giydirilmeli.
- Mümkün olduğunca gölgede kalınmalı ve geniş kenarlı şapkalar tercih edilmeli.
- Çocukların yaş gruplarına uygun miktarda sıvı almaları sağlanmalı.
- İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebekler, sıcak havalarda sıvı ihtiyacını karşılamak adına daha sık emzirilmeli.
- Çocuklar, park halindeki araçlarda çok kısa süreliğine dahi olsa kesinlikle yalnız bırakılmamalı.
Aşırı sıcaklara maruz kalan çocuklarda görülebilecek tehlikeli semptomlara değinen Dr. Özge Tabaş, ebeveynlerin gözlemlemesi gereken belirtileri paylaştı. Çocuklarda ve bebeklerde ortaya çıkan şu uyarılara dikkat edilmesi gerekiyor:
- Uykuya eğilim ve sürekli halsizlik
- Baş ağrısı, bulantı ve kusma
- Huzursuzluk hali ve beslenme isteğinde azalma
- İdrar miktarında azalma ve idrar renginin koyulaşması
Özellikle bebeklerdeki sıvı kaybının en kritik göstergelerinden birine dikkat çeken Uzm. Dr. Tabaş, bebeklerde bıngıldağın içe çökük görünmesinin ciddi bir sıvı kaybı işareti olduğunu belirtti.
Sayılan bu belirtilerden herhangi birinin fark edilmesi durumunda, vakit kaybetmeksizin en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşıyor. Yaz aylarında alınacak basit ancak etkili tedbirlerle çocukların sağlıkla korunabileceğini belirten uzmanlar, güvenli bir yaz dönemi için aileleri tedbirli olmaya davet ediyor.