Ebeveynler dikkat! Uzman isim açıkladı: Sıcaklarda çocukları bekleyen büyük tehlike

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Dışarı çıkılmasının zorunlu olduğu hallerde ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken diğer koruyucu önlemler ise şunlar:

- Çocuklara açık renkli, ince ve pamuklu kıyafetler giydirilmeli.

- Mümkün olduğunca gölgede kalınmalı ve geniş kenarlı şapkalar tercih edilmeli.

- Çocukların yaş gruplarına uygun miktarda sıvı almaları sağlanmalı.

- İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebekler, sıcak havalarda sıvı ihtiyacını karşılamak adına daha sık emzirilmeli.

- Çocuklar, park halindeki araçlarda çok kısa süreliğine dahi olsa kesinlikle yalnız bırakılmamalı.