Halk TV Türkiye e-Devlet'te 'hayali sandık' arızası: Seçim olmayan yerlere sandık geldi

7 Haziran’da sınırlı sayıda beldede yapılacak seçim öncesi, kendi bölgelerinde seçim olmayan pek çok yurttaşın e-Devlet sisteminde oy kullanacağı sandıklar görüldü.

Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde yurttaşlar 7 Haziran Pazar günü sandığa gitmeye hazırlanırken, seçim yapılmayacak yerlerde de sandık kurulduğu görüldü.

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane’ye bağlı Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçimler gerçekleştirilecek.

Ayrıca 345 yerde muhtarlık, belediye meclis üyeliği ve ihtiyar heyeti üyeliği gibi seçimler yapılacak.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; seçimler öncesinde e-Devlet hesabını kontrol eden ve bölgesinde seçim olmayan birçok yurttaş da 7 Haziran’da oy kullanacağı sandığı gördü.

TEKNİK ARIZA SEÇİM OLMAYAN YERLERE SANDIK GETİRDİ

Bu durumun teknik bir arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcilerinin ve partilerin uyarısı sonrası teknik arıza düzeltildi.

Arızanın giderilmesinin ardından 7 Haziran'da oy kullanmayacak yurttaşların sayfaları güncellendi.

