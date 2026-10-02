Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Düzeneği ifşa oldu 2 yıl ehliyet sınavından yasaklandı

Düzeneği ifşa oldu 2 yıl ehliyet sınavından yasaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektronik ortamda düzenlenen ehliyet sınavına kulağındaki kopya düzeneğiyle giren S.S. (18), sınav gözetmeni tarafından fark edildi. Gözaltına alınan S.S.'ye 2 yıl boyunca ehliyet sınavlarından yasaklama cezası verildi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Düzeneği ifşa oldu 2 yıl ehliyet sınavından yasaklandı

Olay, İnegöl Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen elektronik ehliyet sınavında meydana geldi. Sınava ilk kez giren S.S.'nin hareketlerinden şüphelenen gözetmen, adayın üzerinde kontrol yaptı. Yapılan kontrolde S.S.'nin kulağına kopya çekmek amacıyla yerleştirilmiş düzenek tespit edildi. Gözetmenin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. S.S.'nin sınavı sonlandırılırken, kulağındaki düzeneğe el konuldu.

SINAV GÖZETMENİ KULAĞINDAKİ DÜZENEĞİ FARK ETTİ

Olay, İnegöl Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen elektronik ehliyet sınavında meydana geldi. Sınava ilk kez giren S.S.'nin hareketlerinden şüphelenen gözetmen, adayın üzerinde kontrol yaptı. Yapılan kontrolde S.S.'nin kulağına kopya çekmek amacıyla yerleştirilmiş düzenek tespit edildi. Gözetmenin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi: 3 kere yapanınkine el konulacakYeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi: 3 kere yapanınkine el konulacak

SINAV SONLANDIRILDI, DÜZENEĞE EL KONULDU

Gözetmenin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. S.S.'nin sınavı sonlandırılırken, kulağındaki düzeneğe el konuldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan S.S.'nin 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi.

DHA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ehliyet Ceza Sınav
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro