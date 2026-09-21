Düzce'de orman işçisi feci şekilde hayatını kaybetti

Elde edilen bilgilere göre, olay sabah saatlerinde Düzce'nin Yığılca ilçesi Yoğunpelit köyünün çevresindeki ormanda meydana geldi. Köyde yaşayan Mehmet Çakır, arkadaşlarıyla birlikte yakınlarındaki orman kesim sahasına ağaç kesme işi için gitti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Orman kesim sahasında çalışma yaptığı sırada kesilen ağacın dalının çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan orman işçisi Mehmet Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çakır’ın çalışma arkadaşlarının durumu fark ederek yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Mehmet Çakır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakır’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından gerekli işlemler için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)