Duygu Bölükbaş davasında yeniden yargılama: Mahkemeden kamera kayıtları için yeni inceleme kararı

İzmir'in Bornova ilçesinde 2022 yılında evinin banyosunda ölü bulunan Duygu Bölükbaş'ın ölümüne ilişkin davada, beraat kararının istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılama başladı. Mahkeme, olay gününe ait apartman kamera kayıtlarına ulaşılması ve dosyadaki eksik delillerin tamamlanması için yeni ara kararlar aldı.

Bornova'da 3 Kasım 2022'de meydana gelen olayda, pazarlama müdürü olarak çalışan 33 yaşındaki Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre T. ile yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından Emre T. ile halası S.T., hem polise hem de aileye Bölükbaş'ın intihar ettiğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında hazırlanan adli raporlarda, Bölükbaş'ın tırnak örnekleri ile tişörtünde Emre T.'ye ait DNA bulgularına rastlandı. Ailenin ifadelerinde ise Bölükbaş'ın intihar eğiliminde olmadığı belirtildi. Ayrıca site güvenlik görevlileri, Emre T.'nin daha önce elinde bıçakla eve girmeye çalıştığını ifade etti.

Toplanan deliller doğrultusunda olayın "kasten öldürme" kapsamında değerlendirildiği soruşturmada, Emre T. olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra tutuklandı. Hazırlanan iddianamede savcılık, Emre T. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, halası S.T. hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

BERAAT KARARI İSTİNAFTAN DÖNDÜ

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl görülen davada sanıkların beraatine karar verdi. Gerekçeli kararda, sanığın suçu işlediğine ilişkin kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği mahkûmiyet kararı verilemeyeceği belirtildi.

Karara İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile müşteki avukatları itiraz etti. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

İstinaf kararında, olay yerindeki çarşafın İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yeniden incelenmesi, ölümün mevcut bulgularla intihar sonucu meydana gelip gelemeyeceğine ilişkin ek rapor alınması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca apartmana ait kamera kayıtlarında saat bilgilerinin bulunmadığı, sanık ile halasının daireye girişlerini gösterdiği belirtilen bazı görüntülerin dosyada yer almadığı ifade edildi. Bölükbaş'ın telefonuna ilişkin olay günü arama kayıtlarının yeterince incelenmediği, kamera görüntüleri ile BTK verilerinin karşılaştırılarak olayın kronolojisinin oluşturulması gerektiği de bozma gerekçeleri arasında yer aldı.

MAHKEME EKSİK DELİLLERİN TAMAMLANMASINI İSTEDİ

Bozma kararının ardından İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar, Duygu Bölükbaş'ın ailesi, taraf avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı.

Duruşmada söz alan anne ve baba, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, Emre T. suçsuz olduğunu savunarak hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını ve bozma kararında belirtilen eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mütalaasını sunan iddia makamı, sanığın mevcut adli kontrol durumunun devamı ve eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi. Mütalaanın ardından ara karar açıklandı. Sanığın mevcut adli kontrol durumunun devamına karar veren mahkeme heyeti, olay günündeki apartman kamera kayıtlarına ulaşmak için kamera firmasına yazı yazılmasına ve diğer eksik belgelerin giderilmesine hükmederek duruşmayı, 26 Kasım'a erteledi. (DHA)