Düşürülen Rus uçağının enkazı 11 yıl sonra ortaya çıktı

Suriye'de görevli Rusya'ya ait SUKHOI SU-24M/M2 FENCER tipi savaş uçağı, 24 Kasım 2015'te Türkmendağı bölgesini bombalarken sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle iki Türk F-16'sı tarafından vurularak düşürülmüştü. Bir pilotun öldüğü, diğerinin kurtulduğu olay, bir NATO üyesi ülkenin doğrudan bir Rus uçağını düşürmesi olarak tarihe geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), o dönemde "Beş dakika içerisinde on defa uyarmamıza rağmen sınır ihlalinden vazgeçmeyen uçağı düşürmek zorunda kaldık" açıklamasını yapmıştı. Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen, bugüne kadar görüntülenemeyen o uçağın enkazına ulaştı. Fırınlık mevkii 45 Dağı (Çebel 45) bölgesinde bulunan enkazda, uçağın gövde, kanat ve mühimmat parçaları 11 yıl sonra ilk kez kayıt altına alındı.

ENKAZIN PEŞİNDEKİ YABANCILAR

Enkaz bölgesine saatlerce süren bir yürüyüşün ardından ulaşıldığı belirtilirken, bölgede yaşanan gizemli hareketlilik dikkat çekti. Türkmendağı'nda uzun yıllar savaşan ve sonrasında Sivil Savunma biriminde görev alan Beşir Kördi, gazeteci, aktivist ve araştırmacı kılığında birçok kişinin enkazı aradığını söyledi. Kördi, Yılmaz Bilgen'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En son iki hafta önce motorlu birine 45 Dağı eteklerinde rastladım. Arapça ve Türkçe bilmiyordu. Ne aradığını sordum. Paniğe kapıldı ve kaçmaya başladı. Ateş etmeye fırsat bulamadan gözden kayboldu. Dünya basınından buraya ilk ulaşan siz oldunuz."

"TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI"

Uçağın düşürülmesinin ardından bölgede yaşanan askeri ve insani bilançoyu, Türkmendağı direniş gruplarından Sultan Abdülhamid Tugayı Komutanı Ömer Abdullah anlattı. Uçağın düşüşüne bizzat şahitlik ettiğini belirten Abdullah, olayın ardından Rusya'nın bölgeye yönelik operasyonlarının şiddetlendiğini şu sözlerle ifade etti:

"Ruslar, düşen uçağın intikamını Türkmen köylerini vurarak, katliam yaparak aldı. Taş üstünde taş bırakmadılar. Korkunç bir katliama maruz kaldık."

Abdullah, başta kardeşi Zekeriya olmak üzere Bayırbucak bölgesinde bu süreçte yüzlerce kişiyi kaybettiklerini kaydetti.

ASKERİ KARAR MEKANİZMASI VE KRİTİK SORU

Uçağın vurulması kararını askeri açıdan değerlendiren Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla, kararın hassasiyetine ve dönemin şartlarına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"O uçağı vurmak kolay alınacak bir karar değildi. Sonuçları ve bölge gerçekliği açısından hassas bir karardı. Her ne kadar karar alıcı siyasiler olsa da o dönemin kritik askerî karar mekanizmalarında FETÖ'cü isimlerin varlığı da unutulmamalı. Kişisel görüşüm, söz konusu ihlal Rus uçağı vurulmadan da çözülebilirdi."