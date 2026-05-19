Düşen Libya uçağında sabotaj ihtimali güçlendi! Şüpheli jet Ankara'dan İsrail'e uçmuş

CHP'nin Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçen yıl aralık ayında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra düşen Libya uçağına ilişkin yeni belgeleri paylaşmaya devam ediyor.

10 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımda düşen uçağın aynı apronda İsrail jeti ile 1 saatten fazla bir süre yanyana kalmasından dolayı sabotaja uğrama ihtimalini gündeme getiren Yavuzyılmaz'a hükümet yetkililerinden yalanlama gelmiş, düşen uçakta sobataj izlerinin görülmediğini söylemişti.

APRONDAKİ İSRAİL JETİ OLAY GÜNÜ İSRAİL'E GERİ UÇMUŞ

Dün akşam saatlerinde İsrail sabotajı iddialarına bir yenisini daha ekleyen Yavuzyılmaz, İsrail jetinin düşen Libya uçağı ile aynı apronda bir saatten fazla kalmasının ardından kaza günü Esenboğa'dan İsrail'e gittiğinin belgelerini paylaştı.

İsrail jetinin izlediği rotayı ve uçuş bilgilerini paylaşan Yavuzyılmaz, bu bilgileri şu şekilde paylaştı:

Düşen Libya uçağı olayındaki şüpheli jetin uçuş kayıtlarına ulaştık! Şüpheli jetin olay günü nereye gittiğini gösteren uçuş kaydını paylaşıyorum.

Olayın gelişimi

23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan jetin; Tuhaf bir şekilde; 22 Aralık’ta Esenboğa Havalimanı’na geldiğinde;

Yabancı devlet yetkililerinin uçaklarının park ettirildiği 1 No’lu apron yerine, Havalimanın en uzak ve adeta kör noktasındaki 5 No’lu aprona park ettirildiğini açıklamıştık. Daha da tuhaf bir şekilde; 23 Aralık’ta Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, aynı aprona 4X-CNA tescil numaralı bir düşman ülke jetinin de giriş yaptığını tespit etmiştik.

Uluslararası havacılık kurallarına aykırı olarak bir araya getirilen bu iki uçak, 1 saat 41 dakika boyunca bir arada kaldıktan sonra; Önce şüpheli jet Esenboğa’dan havalanmış, ardından Libya uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra Ankara İli sınırları içinde düşmüştü. Sabotaj ihtimalinin gündeme geldiği bu güvenlik ihlallerinin ardından; İşte bu şüpheli jetin, Libya uçağının düştüğü olay günü, Esenboğa’dan çıkış yapıp hangi ülkeye gittiğini tespit ettik. İsrail’e

Kaynak: 23.12.2025 tarihli Flight Radar 4X-CNA tescil no’lu jetin uçuş kayıtları

23 Aralık 2025 tarihinde, şüpheli jetin İsrail’e varış saati;

UTC-Coordinated Universal Time ile 17.19, TSİ-Türkiye Saatiyle 20.19

Not: Aralık ayında TSİ ve UTC arasında 3 saatlik bir fark vardır.