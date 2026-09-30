Duruşmaya 1 gün kala Güllü davasında bir ses kaydı daha ortaya çıktı! "Ben seni hazmedemiyorum"

Arabesk müziğinin tanınan isimlerinden Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili davada ilk duruşmaya yalnızca bir gün kala dosyada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Güllü’nün kızı ve tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ile annesi arasında geçen yeni bir konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı.

ATV Haber’in özel haberine göre, anne-kız arasında geçen konuşmada Tuğyan Ülkem Gülter’in annesiyle yaşadığı çatışmayı anlattığı, Güllü’nün ise kızına duygusal ifadelerle karşılık verdiği duyuldu. Kayıtta özellikle Tuğyan’ın annesine yönelik “hazmedememe” ve “kıskançlık” ifadeleri dikkat çekti.

"BEN SENİN GÜCÜNÜ HAZMEDEMİYORUM"

Tuğyan’ın konuşmada annesine, aralarındaki tartışmaların nedenini anlatırken “Bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun. Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum” dediği duyuldu.

Güllü ise kızının bu sözlerine, “Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin, etim. Milleti bırak” ifadeleriyle karşılık verdi.

“BİZ EN SON NE ZAMAN AİLE OLDUK?”

Ses kaydının devamında Tuğyan Ülkem Gülter’in, annesi Güllü’ye aile ilişkileri üzerinden de sitem ettiği görüldü.

Tuğyan, annesine “Biz en son ne zaman sen, ben ve Yağız nereye gittik? Biz en son ne zaman aile olduk?” diye sordu.

Güllü’nün bu soruya “Nişan” yanıtını verdiği duyuldu.

Bunun üzerine Tuğyan, söz konusu ortamda gerçek anlamda bir aile görüntüsü vermediklerini öne sürerek, “Orada aile değildik, biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün” dedi.

Tuğyan ayrıca sözlerinin maddi meselelerle ilgili olmadığını özellikle vurgulayarak, “Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda” ifadelerini kullandı.

Annesine manevi açıdan kendisine ihtiyaç duyabileceğini ancak bunun kendisine aktarılmadığını söyleyen Tuğyan, “Belki manevi anlamda bana ihtiyacın var ama benim haberim yok. Çünkü sen bunu söyleyemiyorsun, fırsatın yok” dedi.

Güllü'nün ise kızına “Sen sor o zaman” şeklinde yanıt verdiği kayıtlara yansıdı.

GÜLLÜ 26 EYLÜL 2025'TE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kamuoyunda Güllü adıyla tanınan, gerçek adı Gül Tut olan sanatçı, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşadığı 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

Güllü'nün ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede Gülter hakkında, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede Gül Tut'un olay gecesi kızına ait odanın penceresinden yaklaşık 18,17 metre yükseklikten beton zemine düştüğü ve ağır yaralanmalar sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

KAMERA VE SES KAYITLARI İNCELENDİ

Dosyada tanık anlatımları, mesajlaşmalar, ses kayıtları ve bilirkişi incelemeleri deliller arasında gösterildi. Olay anına ilişkin kamera ses kayıtlarının da İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği aktarıldı.

İddianamede ayrıca Gül Tut'un olay öncesinde kızı tarafından özellikle odaya getirildiği ve olay anına ilişkin bazı ses kayıtlarının soruşturma açısından önem taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE

Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Tuğyan Ülkem Gülter, dava kapsamında hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesinde ortaya çıkan yeni ses kaydı da kamuoyunun yakından takip ettiği dosyadaki son gelişmelerden biri oldu.

Öte yandan dosyada daha önce de farklı ses kayıtları ve tanık anlatımları gündeme gelmiş, soruşturmanın seyrine ilişkin yeni iddialar kamuoyuna yansımıştı.

Yarın görülecek ilk duruşmayla birlikte Güllü'nün ölümüne ilişkin soru işaretlerinin mahkeme sürecinde nasıl ele alınacağı merak konusu oldu.