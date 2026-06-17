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Halk TV Türkiye Duruşma sırasında ölen savcı için veda töreni... Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Duruşma sırasında ölen savcı için veda töreni... Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Duruşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz için Gebze Adliyesi’nde meslektaşlarının ve ailesinin katıldığı bir veda töreni düzenlendi.

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde duruşma esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Cumhuriyet savcıAyhan Uyumaz için Gebze Adliyesi’nde tören düzenlendi.

Veda törenine, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, adliye personeli, meslektaşları ile Uyumaz’ın eşi Havva Uyumaz ve çocukları katıldı.

Eşi ve çocukları veda töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Duruşma sırasında ölen savcı için veda töreni... Ailesi gözyaşlarına boğuldu - Resim : 1

"GÜVENİLİR BİR DOSTTU"

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, hayatını kaybeden savcı Uyumaz için, “Kendisi yalnızca başarılı bir hukukçu değil, aynı zamanda iyi bir insan, kıymetli bir çalışma arkadaşı ve güvenilir bir dosttu” dedi.

Duruşma sırasında ölen savcı için veda töreni... Ailesi gözyaşlarına boğuldu - Resim : 2

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Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, konuşmaların ardından savcı Ayhan Uyumaz için dua etti. Helallik alınmasından sonra Uyumaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Bursa’ya uğurlandı.

Duruşma sırasında ölen savcı için veda töreni... Ailesi gözyaşlarına boğuldu - Resim : 4

Uyumaz, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Osmangazi ilçesindeki Hamitler Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA)

Duruşma sırasında ölen savcı için veda töreni... Ailesi gözyaşlarına boğuldu - Resim : 5

Duruşma sırasında ölen savcı için veda töreni... Ailesi gözyaşlarına boğuldu - Resim : 6

Duruşma sırasında ölen savcı için veda töreni... Ailesi gözyaşlarına boğuldu - Resim : 7

Duruşma sırasında ölen savcı için veda töreni... Ailesi gözyaşlarına boğuldu - Resim : 8

Duruşma sırasında ölen savcı için veda töreni... Ailesi gözyaşlarına boğuldu - Resim : 9

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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