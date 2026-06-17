Duruşma sırasında ölen savcı için veda töreni... Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde duruşma esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı Ayhan Uyumaz için Gebze Adliyesi’nde tören düzenlendi.

Veda törenine, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, adliye personeli, meslektaşları ile Uyumaz’ın eşi Havva Uyumaz ve çocukları katıldı.

Eşi ve çocukları veda töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

"GÜVENİLİR BİR DOSTTU"

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, hayatını kaybeden savcı Uyumaz için, “Kendisi yalnızca başarılı bir hukukçu değil, aynı zamanda iyi bir insan, kıymetli bir çalışma arkadaşı ve güvenilir bir dosttu” dedi.

Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, konuşmaların ardından savcı Ayhan Uyumaz için dua etti. Helallik alınmasından sonra Uyumaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Bursa’ya uğurlandı.

Uyumaz, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Osmangazi ilçesindeki Hamitler Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA)