Kayseri'nin Develi ilçesinde, jandarmanı yol kontrolünde durdurulan TIR'da 24 ton sahte gübre ele geçirildi. Sahte gübreye ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte gübre ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Develi ilçesinde yapılan yol kontrolünde, M.Y. idaresindeki TIR durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 2 milyon TL değerinde, toplamda 24 ton sahte gübre ile 480 sahte gübre takip sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Şüpheli TIR şoförünün jandarmada işlemleri sürerken, gübrelerin kime ait olduğu ile ilgili çalışmalar sürüyor. (DHA)