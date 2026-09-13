‘Dur’ ihtarını dinlemedi, deponun kapısına çarptı! 1 polis yaralandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, takip sırasında kontrolden çıkarak deponun kapısına çarptı. Polis aracının da karıştığı kazada 1 memur hafif yaralanırken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 2 kişi, yakalandı. Takip sırasında kontrolden çıkan araç deponun kapısına çarparken, polis aracının da araca çarpması sonucu 1 polis memuru yaralandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Adalet Sokak'ta yaşandı. Darıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün uyarıya rağmen kaçması üzerine ekipler aracın peşine düştü.
POLİS YARALANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan hafif ticari araç, hurda malzemelerin bulunduğu deponun kapısına çarparak durdu. Takipteki polis aracı da şüphelilerin kullandığı araca arkadan çarptı. Kazada ekip aracında bulunan 1 polis memuru hafif yaralandı. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)