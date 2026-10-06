Dur ihtarına uymayıp polisi ezdi! Üzerinden uyuşturucu hap çıktı
Çorum'da uygulama noktasından kaçmak için ters yöne giren motosikletli, görevli polis memuruna çarparak yaraladı. Hastaneye kaldırılan polisin tedavisi sürerken, gözaltına alınan 24 yaşındaki sürücünün üzerinden 16 sentetik hap çıktı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çorum merkezindeki Akpınar Caddesi üzerinde yaşandı. Trafik ekipleri ile motosikletli polis timlerinin cadde üzerinde gerçekleştirdiği ortak denetim uygulaması sırasında, 19 AHH 931 plakalı motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü B.C.Y., polisin "dur" ihtarına uymadı. Kaçmak amacıyla ters yöne yönelen sürücü, bu sırada denetim noktasında görev yapan polis memuruna motosikletiyle çarptı.
YARALANAN POLİS MEMURU TEDAVİ ALTINDA
Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan polis memuru yaralandı. Çevredeki ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÜZERİNDEN 16 SENTETİK HAP ÇIKTI
Polise çarptıktan sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan 24 yaşındaki sürücü B.C.Y.’nin üzerinde detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde 16 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
PARA CEZASI KESİLDİ, MOTOSİKLET MENEDİLDİ
Uygulama noktasında terör estiren sürücüye çeşitli trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle idari para cezası uygulandı. Olayda kullanılan 19 AHH 931 plakalı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. (DHA)