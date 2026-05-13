'Dur' ihtarına uymamanın faturası ağır oldu! Park halindeki araca çarptı 550 bin TL ceza yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan sürücü park halindeki otomobile çarparak durduruldu. Sürücüye toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı.

İHTARA UYMAYARAK KAÇTI

Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri 16 BJE 566 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücü Meltem İ., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

5 KİLOMETRELİK KOVALAMACA BAŞKA ARACA ÇARPINCA SON BULDU

Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan otomobil, park halindeki 16 ALT 003 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TOPLAM 550 BİN TL CEZA YEDİ

Yapılan incelemede Meltem İ.'ye, 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL, 'alkolmetreyi üflemeyi reddetmek'ten 150 bin TL ve 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 200 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)