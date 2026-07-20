Dur ihtarına uymadı kaçarken bekçiyi yaraladı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Mahir Sokak'ta devriye görevi yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, seyir halindeki plakasız bir motosikleti fark etti. Ekipler, sürücüye "dur" ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymadan kaçma girişiminde bulundu, bu sırada bekçiye çarparak yaralanmasına sebep oldu.

DUR İHTARINA UYMADI

Ancak plakasız motosikletin sürücüsü, bekçilerin ikazına uymayarak yoluna devam etti. Kaçış sırasında motosiklet, bekçilerden R.Ü.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan bekçi yaralanırken, sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.

YARALI BEKÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Elinden yaralanan R.Ü., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARAMA BAŞLATTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)