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Halk TV Türkiye Dur ihtarına uymadı kaçarken bekçiyi yaraladı

Dur ihtarına uymadı kaçarken bekçiyi yaraladı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü, çarşı ve mahalle bekçisine çarparak olay yerinden kaçtı. Elinden yaralanan bekçi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için soruşturma başlattı.

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Dur ihtarına uymadı kaçarken bekçiyi yaraladı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Mahir Sokak'ta devriye görevi yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, seyir halindeki plakasız bir motosikleti fark etti. Ekipler, sürücüye "dur" ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymadan kaçma girişiminde bulundu, bu sırada bekçiye çarparak yaralanmasına sebep oldu.

DUR İHTARINA UYMADI

Ancak plakasız motosikletin sürücüsü, bekçilerin ikazına uymayarak yoluna devam etti. Kaçış sırasında motosiklet, bekçilerden R.Ü.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan bekçi yaralanırken, sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.

YARALI BEKÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Elinden yaralanan R.Ü., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARAMA BAŞLATTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Eskişehir Bekçi
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