Dünyanın ilk 8’li çapraz karaciğer nakli Malatya'da gerçekleşti

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde dünya tıp tarihine geçecek bir operasyon gerçekleştirildi.

Ülkemizin önemli bilim insanlarından Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğinde dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleşti.

Saatler süren operasyon sonrası yorgunluğu yüzüne yansıyan Yılmaz, ekibiyle birlikte açıklamalarda bulundu.

Dünyanın ilk dörtlü, beşli, altılı ve yedili karaciğer naklinin de Malatya'da yapıldığını belirten Prof. Dr. Sezai Yılmaz, dünya tıp tarihine geçen operasyona dair şunları söyledi:

"Bugün çoklu çaprazların, insanların bir organa ulaşması için ne kadar önemli bir buluş olduğu, ne kadar önemli bir icat olduğu biliniyordu. Tabii buradaki amaç; işte dünyada ikili, üçlü çaprazlar yapılıyor ama onun üzerindekiler; dörtlü, beşli, altılı, yedili sadece Malatya’da yapılmıştı. Ama ben şunu her zaman söylemek istiyorum; amaç çoklu çapraz yapmak değil. Amaç; çapraz karaciğer nakli havuzunda çok bekleyen veya çok acilleşen hastalara bir şekilde ümit sunabilmek, organ sunabilmek. Bu sekizli çapraz da bugün yaptığımız -ki dünyada ilk olarak yine yapılıyor bu sekizli çapraz- bu çaprazın da tek amacı; yani 'yedili yaptık, sekizli yapalım' değil, sadece ve sadece hastalarımızdan iki tanesi gerçekten hem uzun süre kalmışlardı hem de dekompanse olmuşlardı. Bu da ancak sekizli çaprazla mümkün olabiliyordu. Dolayısıyla bugün böyle bir işlem yapıldı. Hep beraber, bütün arkadaşlarla iyi bir gece yaşıyoruz diye düşünüyorum. Teşekkürler."