Dünyanın en iyileri listesi açıklandı: Türkiye'den 47 üniversite sıralamaya girdi

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), 95 ülkeden toplam 21 bin 291 yükseköğretim kurumunu değerlendirdiği 2026 yılı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Eğitim kalitesi, mezunların istihdam başarısı, akademik kadro kalitesi ve araştırma performansı kriterlerine göre hazırlanan endekste, Türkiye’den 47 üniversite dünyanın en iyi ilk 2 bin kurumu arasına girmeyi başardı.

DÜNYANIN EN İYİLERİ LİSTESİ AÇIKLANDI

CWUR 2026 sıralamasında küresel ölçekte ABD ve İngiltere üniversitelerinin ağırlığı devam etti. Uluslararası derecelendirme kuruluşu CWUR'un 2026 yılı raporuna göre, dünyanın en iyi 2 bin üniversitesi arasında Türkiye'den 47 kurum yer aldı. Listenin küresel zirvesinde Harvard Üniversitesi bulunurken, Türkiye'den en yüksek dereceyi 666'ncı sıradaki Hacettepe Üniversitesi elde etti. Harvard Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitesi unvanını korudu.

Listenin ilk 10 basamağında sırasıyla Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford, Cambridge, Oxford, Princeton, Pennsylvania, Columbia, Yale ve Chicago üniversiteleri yer aldı.

Sıralama belirlenirken bilimsel yayın sayısı, yüksek kaliteli yayınlar, akademik etki ve atıf performansı gibi göstergeler belirleyici oldu.

TÜRKİYE'DEN 47 ÜNİVERSİTE SIRALAMAYA GİRDİ

Türk üniversiteleri arasında en yüksek başarıyı, küresel sıralamada 666’ncı basamağa yerleşen Hacettepe Üniversitesi gösterdi. Hacettepe’yi 707’nci sıradaki İstanbul Üniversitesi ve 733’üncü sıradaki Ankara Üniversitesi takip etti.

İlk 1.000 içerisinde yer alan diğer Türk üniversiteleri ise ODTÜ (736), Boğaziçi (785), İstanbul Teknik Üniversitesi (813) ve Marmara Üniversitesi (939) oldu.

Sıralamaya giren diğer 40 Türk üniversitesi ise dünya genelinde şu basamaklarda yer aldı:

Ege Üniversitesi (1052), Çukurova Üniversitesi (1106), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (1127), Bilkent Üniversitesi (1140), Gazi Üniversitesi (1151), Yıldız Teknik Üniversitesi (1191), Dokuz Eylül Üniversitesi (1206), Erciyes Üniversitesi (1265), Gaziantep Üniversitesi (1289), Atatürk Üniversitesi (1351), İstanbul Bilgi Üniversitesi (1378), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (1397), İstanbul Aydın Üniversitesi (1438), Akdeniz Üniversitesi (1446), Mersin Üniversitesi (1448), Karadeniz Teknik Üniversitesi (1494), Uludağ Üniversitesi (1506), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (1515), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (1532), Bahçeşehir Üniversitesi (1553), Fırat Üniversitesi (1559), Necmettin Erbakan Üniversitesi (1588), Adıyaman Üniversitesi (1612), Selçuk Üniversitesi (1633), Kafkas Üniversitesi (1653), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (1688), Sabancı Üniversitesi (1700), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1708), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1716), Özyeğin Üniversitesi (1773), Kocaeli Üniversitesi (1787), Sakarya Üniversitesi (1790), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1809), Bingöl Üniversitesi (1854), Süleyman Demirel Üniversitesi (1872), Giresun Üniversitesi (1878), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (1939), Sinop Üniversitesi (1986) ve Gebze Teknik Üniversitesi (1992).