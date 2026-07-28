Dünyanın en iyi festivali başladı: 62 ülkenin renkleri Taksim Meydanı'nda buluştu

İstanbul'un ve Türkiye'nin sınırlarını aşarak Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) tarafından 12 kez dünyanın en iyi kültür sanat festivali seçilme başarısı gösteren festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükçekmece Kültür Parkı'nda gerçekleşiyor. Farklı coğrafyaların renklerini, seslerini ve geleneklerini bir araya getiren törende, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

23 TEMMUZ – 1 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

Bu yıl 23 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival; Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Atölyesi, Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Heykel Sempozyumu ve Uluslararası Kukla Festivali gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Resmi açılış seremonisinin yapıldığı etkinlikte 62 ülkeden gelen katılımcılar, yöresel kıyafetleriyle birlikte ellerine kendi ülkelerinin bayraklarını alarak bir yürüyüş gerçekleştirdi.

TAKSİM MEYDANI DÜNYA SAHNESİNE DÖNÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festivalde, 62 ülkenin temsilcileri geleneksel Taksim Meydanı buluşmasında bir araya geldi. İspanya, Brezilya, Bulgaristan’dan gelen sanatçılar, geleneksel dansları, müzikleri ve taşıdıkları bayraklarla Taksim Meydanı’nı dünya sahnesine dönüştürdü.

FARKLI COĞRAFYALARIN RENKLERİ VE EZGİLERİ BİR ARAYA GELDİ

27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin Taksim Meydanı’ndaki açılışına 62 ülkeden 650 kültür ve sanat elçisi katıldı.

62 ÜLKEDEN GELEN MİSAFİRLER 'TİRİDİNE BANDIM' TÜRKÜSÜYLE COŞTU

12 kez üst üste dünyanın en iyi festivali ödüllerine layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl da büyük ilgi görüyor.

Festivalin resmi açılış seremonisinde 62 ülkeden katılan halk dansları oyuncularının "Mardin kapı şen ola" ve "Tiridine bandım" gibi türküler eşliğinde sergiledikleri gösteri, amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişi tarafından uzun süre alkışlandı.

DR. HASAN AKGÜN’ÜN 27 YIL ÖNCE BAŞLATTIĞI GELENEK, DÜNYA FESTİVALİNE DÖNÜŞTÜ

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin temellerini 27 yıl önce Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün attığını belirterek şöyle konuştu:

‘’Bugün 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Taksim’deyiz. Geleneksel hale gelen Taksim Anıtı’na çelenk koymak üzere buradayız. Bu yıl 62 ülkenin katıldığı festivalimiz, bildiğiniz gibi bundan tam 27 yıl önce temelleri Belediye Başkanı’mız Hasan Akgün tarafından atılmıştı ve son 12 yıldır üst üste ‘’Dünyanın En İyi Festivali’’ seçilmiştir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Festivalin Büyükçekmece’mize, İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum.’’

‘’27 YILDIR BÜTÜN ÜLKELERİMİZİN TEMSİLCİLERİ BAYRAKLARIYLA BURADA’’

Festivalin kapsamı ve önemi hakkında açıklamalarda bulunan FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu şunları söyledi:

‘’Festivalimiz 5 ayrı ayaktan oluşuyor. Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Kukla Gösterileri, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması ve Uluslararası El Sanatları Atölyeleri. Kültürpark’ta Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da bütün gösterilerimizi sergiliyoruz. Kültürpark-Kervansaray’ın içerisinde 160’ın üzerinde tezgahta da el sanatlarımızı, fotoğraf yarışmalarının ödüllerini, çocuk oyun atölyelerini, kukla sergilerini Büyükçekmece’de 1 Ağustos akşamına kadar bütün İstanbul halkı ve bütün misafirlerimiz izleyebilir. Dünyanın en büyük festivalinde bizimle olmaları bizi mutlu edecektir. Bugün 27 yıldır olduğu gibi gelen bütün ülkelerimizin temsilcileri bayraklarıyla burada bizimle oluyorlar. Ata’mıza saygıdan dolayı çelengimizi koyacağız. Sembolik olarak 3 tane ülkemiz kısa gösterilerle bütün İstanbul halkını, bütün turistlerimizi, bütün vatandaşlarımızı Büyükçekmece’ye davet edecekler.’’