Dünyanın bir numarası için hasat başladı: Tam 45 gün sürecek

Dünya kayısı başkenti Malatya'da 2026 yaş kayısı hasadı, Kale ilçesi Meydancık Mahallesi'nden başladı. Geçen yıl nisan ayındaki zirai don felaketinin ardından bahçelerine dönen üreticiler, 13 ilçede yaklaşık 45 gün sürecek hasat sezonuna girdi.

Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilli Malatya kayısısında sabahın erken saatlerinde başlayan hasatla birlikte ilk ürünler toplanmaya başladı. 700 metreden 1800 metre rakıma kadar uzanan geniş bir alanda yürütülecek hasat sürecinde toplanan kayısılar, işlenmek ve ihraç edilmek üzere tesislere gönderiliyor.

"1 YIL BOYUNCA YOĞUN EMEK HARCADILAR"

Üreticileri ziyaret eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2025 nisan ayında yaşanan zirai donun ardından üreticilerin büyük fedakarlık gösterdiğini vurguladı. Özcan, "Donun ağaçlar üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak ve yeniden verim alabilmek için ciddi çalışmalar yürüttü. Bugün ise yeniden hasat heyecanı yaşıyoruz. Bunun mutluluğunu tarif etmek kolay değil" dedi.

1 MİLYON DEKARLIK ÜRETİM ALANI

Özcan, Malatya'nın yaklaşık 1 milyon dekar alanda kayısı üretim potansiyeline sahip olduğunu belirterek bu yıl ilkbahar donu yaşanmadığını ancak bazı bölgelerde dolu ve sağanak yağışların zarara yol açtığını aktardı. Özcan, "Malatya kayısısı sıradan bir meyve değil. Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş, kalitesi ve özellikleri belgelenmiş bir ürün. Dünyada eşsiz bir değere sahip" diye konuştu.

AVRUPA'YA GÖNDERİLİYOR

Yaş kayısı ihracatçısı Ali Deniz Vural, hasat edilen ürünlerin büyük bölümünün Avrupa ülkelerine gönderildiğini söyledi. Kayısıların tesislerde boylama ve kalite kontrolünden geçirilip 350 gramlık ve 500 gramlık paketler halinde hazırlandığını anlatan Vural, "En önemli konu soğuk zincirin korunmasıdır. Ürünlerimiz soğutmalı araçlarla Avrupa'ya ulaştırılıyor. Bu yıl hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında hareketli bir sezon bekliyoruz" dedi.

Geçen yılın zorluklarını yaşayan üretici İbrahim Özhan ise meyvelerin görülmesiyle mutlu olduklarını belirterek hayırlı ve bereketli bir hasat dileğinde bulundu.

(DHA)