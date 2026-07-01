Dünyada sadece Türkiye'de bir mezarlıkta yetişiyor: Nesli tükenen bitki çiçek açtı

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Sinep köyündeki bir mezarlıkta yetişen ve nesli kritik tehlike altındaki Siirt adaçayı bu yıl artan yağışların etkisiyle normalden geç çiçeklendi. Bitkiyi koparmanın cezası 699 bin 245, yaşam alanını tahrip etmenin cezası ise 3 milyon 496 bin 767 lira.

Dünyada yalnızca Siirt'in Tillo ilçesindeki Sinep köyünde, bir mezarlık içinde yetişen Siirt adaçayı (Salvia Siirtica) çiçek açtı.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) kriterlerine göre nesli kritik tehlike (CR) altında bulunan bitki, bu yıl mevsimsel yağışların artmasıyla normalden daha geç çiçeklenme dönemine girdi.

HAZİRANDA TOHUMA KAÇMASI GEREKEN BİTKİ HALA ÇİÇEKLİ

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fidan, her yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ile birlikte adaçayının popülasyonunu gözlemlediklerini belirtti.

Bu yıl yağış miktarındaki artışa dikkat çeken Fidan, "Normalde haziran ayının ortalarında tamamen tohuma kaçan bitkide şu an bakıyoruz ki birçok birey hala çiçekli. Bu yıl yağış miktarının artması aslında çiçekli evrenin uzamasına vesile olmuştur diyebiliriz" dedi.

Fidan, uygulanan koruma çalışmaları sayesinde bitkinin popülasyonunda artış gözlemlediklerini de kaydetti.

KOPARMANIN CEZASI 699 BİN LİRA

Siirt Adaçayı Tür Koruma Eylem Planı kapsamında bitkiyi koparanlara 699 bin 245 lira, yaşam alanını tahrip edenlere ise 3 milyon 496 bin 767 lira para cezası uygulanıyor.

Fidan, "Bu bitki bir mezarlık içerisinde tek habitatta bulunuyor. Mezarlıklar toplumumuzda öncelikli olarak korunması gereken alanlar arasında bulunuyor. Zarar verilmesi halinde uygulanan cezalar, bu bitkiye önem verildiğini ve yöre halkının da bu bitkiyi koruduğunun göstergesidir" dedi.

TÜRKİYE'NİN 4 BİN 500 ENDEMİK TÜRÜNDEN BİRİ

Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki türü bulunuyor ve bunların 4 bin 500'ü endemik özellik taşıyor. Siirt adaçayı da bu endemik türler arasında yer alıyor. Bitkinin dünyada bilinen tek yaşam alanı Sinep köyündeki mezarlık.

(AA)