Dünyada sadece Antalya'da var: Nesli tükenirken 2 bin yavruyla geri döndüler

Antalya havzasına endemik Antalya sarı balığı (Capoeta antalyensis) ve Antalya inci balığı (Alburnus baliki) yok olmanın eşiğinden döndü. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü ekibi bu iki türün anaçlarını Boğaçayı'ndan toplayarak laboratuvar ortamında üremeye aldı.

Enstitü Müdürü Serkan Erkan süreci "yoğun bakım ünitesi" benzetmesiyle anlattı:

"Doğal ortamındaki bir balığı alıp, normal şartlarda üremesini sağlamak oldukça zor bir çalışma. Yaklaşık 5-6 yıldır arkadaşlarım bununla uğraşıyor. Balığın çiftleşmesini, yumurta vermesini, yumurtanın çıkışını aşama aşama, kaba tabirle yoğun bakım ünitesi gibi çalışıyoruz. Çünkü 24 saat bunun başında olmanız lazım."

Yavrular doğal yemlere yakın besinlerle beslenerek hayatta kalabilir ve üreyebilir duruma getirildi. Ardından 2 bin yavru balık Boğaçayı'na bırakıldı.

TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ TÜRLERİN ÜÇTE BİRİ TEHLİKE ALTINDA

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Türkiye iç sularında yaklaşık 400 endemik balık türü bulunduğunu, bunların üçte birinin neslinin tehlike altında olduğunu açıkladı. Yüzde 10'undan fazlası ise kritik seviyeye ulaştı.

Atalay bu iki türün önemini şöyle vurguladı:

"Bu balıklar ekonomik açıdan belki değeri hiç olmayan, yani 'küçük bir balık' dediğiniz, aslında dere balığı, çay balığı diye geçiştirdiğimiz balıklar. Fazla büyümeyecekler ama ekolojik açıdan çok önemli değerlere sahipler. Dolayısıyla boydan ziyade ekosistemde yapmış oldukları, mevcudiyetleriyle çevreye vermiş oldukları etkiyle çok büyük işler yapacaklar. Boylarından büyük işler yapacaklar yani."

CİNSİYET DEĞİŞTİREBİLEN "DOĞAÜSTÜ" BALIKLAR

Erkan, bu balıkların bilim dünyasını şaşırtan bir özelliğine de dikkat çekti. Belirli su birikintilerinde yalnızca erkek bireyler kaldığında bazıları cinsiyetini değiştirerek türün üremesini sürdürebiliyor.

"Doğaüstü güçleri var gibi söyleyebilirim. Bugün belki kıymetsizdir ama 100 yıl sonra insanlığın ne işine yarar bu hayvanlar bilemeyiz" diyen Erkan, enstitüde Denizli Çivril'deki dişli sazancıktan Sivas Kangal'daki doktor balıklara kadar 5-6 nesli tehlike altındaki türün daha üretildiğini belirtti.

BOĞAÇAYI'NIN DURUMU ENDİŞE VERİCİ AMA UMUT VAR

Erkan, Boğaçayı'nın ekolojik durumunun olumsuz olduğunu kabul etmekle birlikte umudunu koruduğunu söyledi. Enstitünün "canlı gen bankası" işleviyle türleri koruma altında tuttuğunu, su koşulları iyileştiğinde yeni bırakımların süreceğini aktardı.

"Bu yıl çok güzel yağışlar aldık. İnşallah ilerleyen dönemde kaynaklarımız bu yılki gibi sürdürülebilirliği devam ederse, bu hayvanları tekrar bırakıp doğasında yaşamasını sağlayacağız" dedi.

(DHA)