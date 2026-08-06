Dünyaca ünlü Rock yıldızının Türk eşine İzmir'den büyük şok: Tapusu iptal edildi

Dünyanın en iyi Heavy Metal gitaristlerinden biri olarak gösterilen İsveçli Virtüöz Yngwie Malmsteen’in Türk asıllı eşi April Malmsteen, diğer adıyla Ebru Solmaz, İzmir’de görülen tapu iptal ve tescil davasında taşınmazını kaybetti.

İzmir 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, Karabağlar ilçesindeki dairenin tapu kaydının iptal edilmesine ve davacı Denise Dale adına tescil edilmesine hükmetti.

Yngwie Malmsteen, 6 Şubat depremlerinde Türkiye ve Suriye'ye destek olunması için hayranlarına yardım çağrısında bulunmuştu. Malmsteen "Dualarım, depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla." demişti.

VASİYETNAME SUNDU

Dava, Karabağlar’ın Esentepe Mahallesi’nde bulunan ve tapuda April Malmsteen adına kayıtlı görünen daire için açıldı.

Davacı Denise Dale, İzmir 22. Noterliğinde 26 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen vasiyetnameyi mahkemeye sundu. Dale, vasiyetnamede söz konusu taşınmazın kendisine bırakıldığını belirterek tapunun adına geçirilmesini istedi.

Mahkeme, noter kayıtları ile dosyadaki diğer delilleri inceledikten sonra davanın kabulüne karar verdi. Dairenin April Malmsteen adına olan tapu kaydı iptal edilerek Denise Dale adına tescil edildi.

Kararın uygulanması için Karabağlar Tapu Müdürlüğü'ne yazı gönderildi.

KARAR İLAN YOLUYLA DUYRULDU

Mahkeme kararının April Malmsteen’e tebliğ edilmesi sürecinde ise sorun yaşandı. ABD’nin Florida eyaletindeki adresine gönderilen tebligatlar kendisine ulaştırılamadı.

Bunun üzerine karar, ilan yoluyla tebliğ edildi. İlan tarihinden itibaren iki haftalık istinaf süresinin başlayacağı belirtildi. Karara karşı Bölge Adliye Mahkemesine başvuru yapılabilecek.

Dokuzeylül'ün haberine göre; davacı taraf, yargılama sonrasında vasiyetnamede yer aldığı belirtilen banka hesaplarındaki paraların da karara eklenmesini istedi.

Mahkeme ise dava dilekçesinde yalnızca Karabağlar’daki taşınmazın talep edildiğini, banka hesaplarına ilişkin bir inceleme yapılmadığını belirterek ek karar talebini reddetti.

Kararın istinafa taşınıp taşınmayacağı henüz bilinmiyor.

APRİL MALMSTEEN KİMDİR? NEDEN TÜRKÇE İSMİNİ KULLANMIYOR?

Ebru Solmaz adıyla da bilinen April Malmsteen, Türk asıllı bir iş insanı ve müzik yöneticisi. İstanbul doğumlu olduğu belirtilen Malmsteen, uzun yıllardır ABD’de yaşıyor. İsveçli gitar virtüözü Yngwie Malmsteen ile 1999 yılında evlendi.

April Malmsteen, kamuoyunda yalnızca ünlü gitaristin eşi olarak tanınmıyor. Aynı zamanda Yngwie Malmsteen’in menajerliğini yürütüyor ve sanatçının kariyerinin ticari bölümünü yönetiyor.

April Malmsteen, Rising Force Records adlı plak şirketini ve Malmsteen Management adlı menajerlik şirketini kurdu. Yalnızca eşinin menajerliğini yaptığını belirten Malmsteen, turne organizasyonlarından marka anlaşmalarına kadar birçok alanda sorumluluk üstleniyor.

April Malmsteen’in gerçek adı Ebru Solmaz olarak yer alıyor. Malmsteen ise iş hayatında, basına verdiği söyleşilerde ve kişisel internet sitesinde “April Malmsteen” veya “April Bijou Malmsteen” adını kullanıyor.