Dünyaca ünlü ilçeye 350 binden fazla turist akın etti

Ocak-haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık süreçte Muğla’nın dünyaca ünlü ilçesi Bodrum'a hava yoluyla 296 bin, deniz yoluyla ise 54 bin 200 olmak üzere toplam 350 binin üzerinde yabancı turist giriş yaptı. Kentte hava sıcaklıklarının 40 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceye ulaşmasıyla birlikte tatilciler yarımadanın dört bir yanındaki plajlara akın etti.

Kente gelen yabancı turistler, deniz ve güneşin yanı sıra ilçe merkezindeki çarşıda da hareketlilik oluşturdu. Alışveriş yapan, restoranda yemek yiyen ve sokakları gezen turistler, doğrudan çarşı esnafının ekonomisine katkı sağladı. Tarihi noktalara da ilgi gösteren tatilciler, Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ediyor. Saat 22.00'ye kadar hizmet veren kaleyi gündüz saatlerinin yanı sıra özellikle akşam serinliğinde gezmeyi tercih eden turistler, kentin zengin tarihini keşfediyor.

OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 90'A ULAŞTI

Mavi yolculuğun merkezlerinden biri olan ilçede tekne turları ve su sporları aktivitelerinde de yoğunluk yaşanıyor. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği günübirlik tekne turları ile koylar dolup taşarken, eğlence merkezlerinde hareketlilik devam ediyor. Turizmde 'yüksek sezon' olarak adlandırılan temmuz-ağustos dönemine girilmesiyle birlikte ilçedeki otellerin doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaştığı bildirildi.

"İLK AYDA 350 BİNDEN FAZLA YABANCI TURİST GELDİ"

Ocak ve haziran döneminde Bodrum'a 350 binden fazla yabancı turist geldiğini ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Haziran ayı sonu itibarıyla Bodrum'a hava yoluyla 296 bin kişi kurvaziyerlerle 54 bin 200'ü olmak üzere 350 binden fazla yabancı turist geldi. Birinci olan pazar İngiltere daha sonra Rusya, Polonya, Almanya, Hollanda ve diğerleri olmak üzere sıralamak bu şekilde devam ediyor. Geçen yıla göre yabancı turist sayısı olarak yüzde 2,5-3 bandında bir düşüş oldu. Temmuz ve ağustos ayında da Bodrum geneli anlamında okulların kapanmasıyla da birlikte iç pazarda hareketlilik arttı. Temmuz ayında otellerde yüzde 90 civarında doluluk var. Tatil planı yapmak isteyenleri Bodrum'a davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL İMKANI VAR"

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belli dönemlerde oda ve otel bazında tatil fırsatları oluyor. Bu yıl mevsim nedeniyle havalar geç ısındı. Bundan dolayı ilk tespitlerimize göre ekim sonuna kadar misafirlerimizi ağırlayacağımızı ön görüyoruz ama önümüzdeki dönemlerde havanın durumuna göre belli olacak. Belki de sarı yaz döneminde kasıma kadar güzel geçebilir. Her bütçeye uygun tatil imkanı var. Temmuz ve ağustos ayları diğer aylara göre fiyat anlamında biraz yukarı da oluyor çünkü yüksek sezon. Fiyat aralıkları çok değişken. Konaklama sürelerimiz yabancı misafir ve Türk misafirlerimize göre farklılık gösteriyor. Yabancı misafirlerimizde genelde konaklama süresi 7 gün, iç pazarda ise 5-8 gün arasında değişkenlik gösteriyor." (DHA)