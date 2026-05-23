Dünyaca ünlü dergiden mutlak butlan yorumu: Türkiye'de otokrasi derinleşiyor, demokrasi alarm veriyor

İngiliz medyası, Türkiye’de muhalefet ve demokrasi tartışmalarını odağına alan dikkat çekici bir analiz yayımladı. The Economist dergisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik siyasi ve hukuki baskı iddialarını değerlendirirken, Türkiye’nin demokratik rekabet açısından kritik bir döneme girdiğini öne sürdü.

Dergi yayımladığı analizde, Özgür Özel’in görevden alınmasına yönelik girişimlerin yalnızca bir siyasi tartışma olmadığını, bunun Türkiye’de muhalefetin hareket alanını daraltabilecek daha geniş bir sürecin parçası olarak görüldüğünü yazdı. Haber, birçok analistin söz konusu davayı “siyasi motivasyonlu” olarak değerlendirdiğini aktarırken, bu tür adımların yaklaşan seçim sürecinde muhalefeti zayıflatabileceği yorumuna yer verdi.

ORBAN SÜRECİNE BENZETİLDİ

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki mevcut siyasi yapının, Türkiye’de demokratik kurumlar üzerindeki etkisini artırdığı vurgulandı. Economist, mutlak butlan kararının “tek kişinin etkisinin daha da güçlendiği bir yönetim modeline geçişi hızlandırdığı” ve otoriter yolu daha da ilerlettiği değerlendirmesinde bulundu.

Derginin yayımladığı analizde Özgür Özel’in görüşlerine de yer verildi. Avrupa’daki demokratik muhalefet hareketleriyle Türkiye’deki siyasi atmosfer arasında benzerlikler kuran Özel, özellikle Macaristan’daki Viktor Orban yönetimiyle Türkiye arasında dikkat çekici paralellikler olduğunu ifade etti.

REKABET ALANI DARALIYOR

Yazıda, Türkiye’de seçimlerin devam ettiği ancak siyasi rekabet alanının giderek daraldığı vurgulanırken, bağımsız medya, yargı ve muhalefet üzerindeki baskıların demokratik sistem açısından risk oluşturduğu yorumları öne çıktı.

The Economist’in değerlendirmeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar derginin analizlerini “Türkiye’de demokrasiye yönelik uluslararası bir uyarı” olarak yorumladı.