Dünyaca ünlü bilim insanlarının katıldığı kongrede Prof. Dr. Haberal’a büyük ilgi

31. Uluslararası Kongresi, Dünya Organ Nakli Derneği’nin 60. yıl özel videosuyla açıldı. Videoda, Türkiye’de organ naklinin öncüsü, derneğin geçmiş başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’a geniş yer ayrıldı.

ABD’Lİ İSME ÖDÜLÜNÜ HABERAL VERDİ

Prof. Dr. Haberal, dördüncü kez verilen Starzl Ödülü’nü ABD’den Prof. Anthony Jake Demetris’e takdim etti.

Dünya bilim insanları, Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı yalnızca bir cerrah olarak değil, bir “ekol” olarak tanımlıyor. Organ nakli alanındaki başarıları, yetiştirdiği yüzlerce hekim ve öncülük ettiği yasalar; Türkiye’yi bu alanda küresel bir referans ve lider ülke haline getirmiş bulunuyor.

BÖLGESEL KONGRE KARARI

Haberal, başkanlığı döneminde birçok ilke imza atmıştı. Kongrelerin bölgesel olması kararını almış, tek bir imza ile 30. Uluslararası Kongre’nin adresini İstanbul olarak belirlemişti ve 2024 yılında, tam 95 ülkeden binlerce bilim insanının Türkiye’de bir araya gelmesini sağlamıştı.

EN BÜYÜK ÖDÜL HABERAL’A

2024 yılında İstanbul’daki kongrede, bilim dünyasının en seçkin ödüllerinden biri olan Medawar Ödülü, ilk kez bir Türk bilim insanına, Prof. Dr. Haberal’a takdim edilmişti.

ANZAC ANITI’NI DA ZİYARET ETTİ

Prof. Dr. Haberal, Sydney programı kapsamında Hyde Park South’da, 2015 yılında Çanakkale Savaşı’nın 100. yılı dolayısıyla açılan Anzac Anıtı’nı da ziyaret etti.

Bu anıt, savaş sonrası barışın ve iki ülke arasındaki dostluğun güçlü sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.

Anıtın temelinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’de hayatını kaybeden Avustralyalı ve Yeni Zelandalı Anzac askerlerinin annelerine seslendiği tarihi mesaj yer alıyor. Prof. Dr. Haberal, Atatürk plaketi önünde Büyük önderi bir kez daha şükranla andı ve dua okudu. Sydney Üniversitesi Hastanesi’nde de incelemelerde bulundu.