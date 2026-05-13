Dünya bu lezzetleri konuşuyor! Türkiye listeye 3 şehirle girdi

Dünyaca ünlü gastronomi platformu "TasteAtlas", dünya çapındaki lezzet tutkunlarının oylarıyla hazırlanan "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesini yayımladı. Dev mutfak kültürlerinin yarıştığı listede İtalya öne çıkarken, Türkiye de Gaziantep, İstanbul ve İzmir şehirleriyle dünya lezzet haritasındaki yerini gururla tescilledi.

ZİRVEDE İTALYAN RÜZGARI ESTİ

Listenin en tepesinde tam bir İtalya fırtınası esti. Dünyanın en iyi yemek şehri Napoli seçilirken; onu sırasıyla Milano, Bologna ve Floransa takip etti. İlk 4 sıranın tamamını elinde tutan İtalya’nın bu serisini, 5. sıradan listeye giren Hindistan’ın Mumbai şehri bozdu.

İLK 10'DA YER ALAN DİĞER DEVLER

Sıralamanın devamında Avrupa ve Güney Amerika mutfakları dikkat çekti. 6. sırada yine bir İtalyan şehri olan Cenova yer alırken listenin 7. sırasında Paris (Fransa), 8. sırasında Viyana (Avusturya), 9. sırasında ise Roma (İtalya) kendine yer buldu. İlk 10'un son ismi ise Peru’nun dünyaca ünlü mutfağıyla Lima oldu.

TÜRKİYE’DEN 3 ŞEHİR DAMGA VURDU

Ülkemizin zengin mutfak kültürü, "TasteAtlas" listesinde 3 büyük şehrimizle temsil edildi. Türkiye’nin gastronomi başkenti Gaziantep, listenin 17. sırasına yerleşerek en başarılı Türk şehri oldu.

Tarihi dokusu ve sokak lezzetleriyle büyüleyen İstanbul 24. sırada yer alırken, Ege mutfağının incisi İzmir ise 84. sıradan listeye girerek başarısını kanıtladı.

Mutfak devlerinin yarıştığı bu prestijli listenin 100. sırasında, yani son basamağında ise yine İtalya’dan Trieste şehri yer aldı.

Bu sonuçlarla birlikte İtalya listenin hem başında hem sonunda yer alırken, Türkiye'nin üç farklı bölgesinden gelen lezzet durakları küresel gurmelerden tam not almış oldu.