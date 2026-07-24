Dünya basını YENİ Parti'yi konuşuyor

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ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Yeni Parti’nin kuruluşuna geniş yer ayırdı. Ajans, Özgür Özel’in görevden alınma sürecinin destekçileri tarafından muhalefeti zayıflatmaya yönelik siyasi bir hamle olarak nitelendirildiğinin altını çizdi.

Haberde yer alan değerlendirmede, “51 yaşındaki Özel, birçok analistin Erdoğan'a karşı etkisiz muhalefet olarak nitelendirdiği 13 yıl sonra 77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmişti” ifadelerine yer verildi. YENİ Parti’yi “Erdoğan’a rakip olacak yeni bir siyasi parti” olarak tanımlayan AP, Türkiye’de seçilmiş başkanlara yönelik yürütülen soruşturmaları da haberinde öne çıkardı.