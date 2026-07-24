Dünya basını YENİ Parti'yi konuşuyor
Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti, dünya basınının gündemine oturdu. Uluslararası medya, gelişmeyi muhalefet üzerindeki baskılar ve seçilmiş isimlere yönelik soruşturmalar üzerinden görerek dikkat çeken analizlere imza attı.
CHP’den istifa ederek YENİ Parti’nin kuruluşunu resmen ilan eden Özgür Özel’in hamlesi, uluslararası kamuoyunun ana gündem maddesi oldu. Gazete Pencere'den Ilgın Sakaoğlu'nun derlediği habere göre dünya basını gelişmeyi; muhalefetin üzerindeki baskılara, seçilmiş isimlere yönelik soruşturmalara ve muhalefeti zayıflatma adımlarına dikkat çekerek okuyucularına duyurdu.
ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Yeni Parti’nin kuruluşuna geniş yer ayırdı. Ajans, Özgür Özel’in görevden alınma sürecinin destekçileri tarafından muhalefeti zayıflatmaya yönelik siyasi bir hamle olarak nitelendirildiğinin altını çizdi.
Haberde yer alan değerlendirmede, “51 yaşındaki Özel, birçok analistin Erdoğan'a karşı etkisiz muhalefet olarak nitelendirdiği 13 yıl sonra 77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmişti” ifadelerine yer verildi. YENİ Parti’yi “Erdoğan’a rakip olacak yeni bir siyasi parti” olarak tanımlayan AP, Türkiye’de seçilmiş başkanlara yönelik yürütülen soruşturmaları da haberinde öne çıkardı.
Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), Özel’in siyasi hamlesini “Görevden alınan muhalefet lideri, ikinci en büyük partiyi kurdu” başlığıyla servis etti. DW, Özgür Özel’in özellikle İmamoğlu protestoları sürecinde öne çıktığını belirterek, bu süreçte sembol bir isim haline geldiğini ve önemli bir imaj kazandığını kaydetti.
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters ise Türkiye'deki siyasi tabloya dikkat çekerek gelişmeyi duyurdu. Ajans, Yeni Parti'nin kuruluş haberini abonelerine “Kuşatılmış ana muhalefeti yeni partiyle yeniden bir araya gelmeye çalışıyor” başlığıyla aktardı.