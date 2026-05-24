Dünya basını Ankara’daki CHP müdahalesini böyle gördü! "Muhalefete baskının son halkası"

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yeniden Genel Başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebiyle Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi, Türkiye’de siyasi tansiyonu yükseltirken dünya basınında da geniş yankı buldu. Çevik kuvvet ekiplerinin biber gazı ve plastik mermi kullandığı müdahale sırasında bina çevresinde gerginlik kısa sürede büyüdü.

İngiltere merkezli Reuters gelişmeyi, müdahalenin Türkiye’deki siyasi krizi daha da derinleştirdiği ve muhalefet ile iktidar arasındaki gerilimi artırdığı değerlendirmesiyle aktardı.

Şarkul Avsat ise CHP Genel Merkezi önünde yaşanan karşı karşıya gelişlere dikkat çekerek, farklı siyasi gruplar arasındaki sertleşen atmosferin krizi sokak düzeyine taşıdığı yorumunu yaptı.

"CHP ETKİSİZ HALE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

ABD merkezli yayın organı NBC News, CHP içindeki yeni yönetim tartışmalarına ve mahkeme kararının ardından yaşanan çatışmalara odaklanarak, olayların “şiddetli bir kırılma noktası” oluşturduğunu yazdı. "CHP üyeleri ile partinin mahkeme tarafından atanan yeni yönetimi arasındaki çatışmanın sonu şiddetli oldu" başlıklı haberde ayrıca, "Pek çok gözlemciye göre CHP’ye karşı çoğunlukla yolsuzluk iddialarıyla açılan davalar, bir sonraki seçim öncesi partiyi etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor" ifadeleriyle muhalefete yönelik davaların seçim sürecine etkisi tartışmalarına yer verildi.

"SİSTEMATİK BASKININ SON HALKASI"

İspanya gazetesi Demócrata, Ankara’daki müdahaleyi “CHP merkezine operasyon” başlığıyla verirken, “Bu, partinin sistematik taciz olarak tanımladığı süreci zirveye taşıdı” sözleriyle süreci “sistematik baskı” olarak nitelendiren görüşleri öne çıkardı.

İsrail merkezli yayın organı The Jerusalem Post ise "Ankara’daki CHP Genel Merkezi'nde mahkemenin muhalefet lideri Özgür Özel’i görevden alması sonrası çatışmalar patlak verdi. Erdoğan baskısını artırırken siyasi kriz derinleşiyor. Özel’in görevden alınması, iktidardaki AKP’nin yargıyı kullanarak muhalefeti hedef almasının son halkası oldu” ifadelerini kullanarak gelişmeleri Türkiye’de siyasi krizin daha da derinleştiği bir aşama olarak değerlendirdi.

"SİYASİ ATMOSFER SERTLEŞİYOR" YORUMU

Yaşanan gelişmeler dünya basınında CHP içinde büyük çoğunluğun mevcut süreçte Özgür Özel’in liderliğine destek verdiği yönündeki tabloyla birlikte değerlendirilirken, Ankara’daki müdahale sonrası siyasi atmosferin daha da sertleştiği yorumları yapıldı.

Yaşananların ardından gözler hem parti içi dengelere hem de sürecin hukuki ve siyasi sonuçlarına çevrilmiş durumda. Uluslararası basında ise Türkiye’de muhalefet üzerindeki baskı tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına taşınmış görünüyor.