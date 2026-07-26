Dünürler, çocuklarının yuvasını hazırlarken can verdi: Gözyaşlarıyla defnedildiler

Şırnak’ın Silopi ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Gülsüm Üsgüdar (43) ve Tuğba Kervan (42), Niğde’de toprağa verildi. Üsgüdar ile Kervan’ın dünür oldukları ve çocuklarının yerleşeceği evi düzenlemek amacıyla Şırnak’a gittikleri öğrenildi.

Kaza, 24 Temmuz akşamı Görümlü yolu civarında yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç kontrolünü yitirerek şarampole yuvarlandı. Gülsüm Üsgüdar ve Tuğba Kervan ile birlikte A.G., M.K. ve E.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Gülsüm Üsgüdar ile Tuğba Kervan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

Gülsüm Üsgüdar ile Tuğba Kervan’ın dünür oldukları ve çocuklarının oturacağı evi hazırlamak amacıyla Şırnak’a gittikleri belirlendi. Üsgüdar’ın oğlu Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Okan Üsgüdar (22) ile Kervan’ın kızı Emine Üsgüdar’ın (19) kısa bir süre önce nikah kıydıkları öğrenildi.

Gaffar Okan Üsgüdar’ın görev yerinin Şırnak’ın Silopi ilçesine çıktığı, annesi ve kayınvalidesinin de çiftin ev eşyalarını yerleştirip Niğde’ye dönüş yolundayken kazanın meydana geldiği ifade edildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Otopsileri tamamlandıktan sonra Niğde’ye ulaştırılan cenazeler, Dündarlı beldesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Diğer yandan hastanede tedavileri biten A.G., M.K. ve E.Ü. taburcu edildi. Kaza hakkında soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (DHA)