Dün sel yaşandı, bugün yeniden uyarı geldi: Karadeniz’de tehlike sürüyor

Rize ve Trabzon’da dün sel, taşkın ve heyelanlara yol açan sağanakların ardından bugün de yağış alarmı verildi. Rize ve Trabzon sarı kodla uyarılırken, Rize’nin doğusu ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor.

SELİN VURDUĞU KARADENİZ İÇİN YENİ UYARI: RİZE VE TRABZON’DA ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün şiddetli yağışın sel, taşkın ve heyelanlara neden olduğu Rize ve Trabzon için bugün de uyarıda bulundu. Rize ve Trabzon sarı kodla uyarılırken, özellikle Rize’nin doğu ilçeleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Bolu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğusu ve İstanbul’un kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

RİZE VE ARTVİN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, yağışların Rize’nin doğu ilçeleri olan Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ile Artvin’in kuzey ilçeleri Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa’da yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi.

Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve yıldırım riskinin yanı sıra ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Bölgede yaşayanların ve ulaşım sağlayacakların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

DÜN RİZE VE TRABZON SEL SULARINA TESLİM OLMUŞTU

Karadeniz’de alarmın yeniden verilmesi, dün bölgede yaşanan sel ve taşkınların ardından geldi.

Rize’de metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşerken, Trabzon’da yaklaşık 50 kilogram yağış ölçüldü. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, yollar ile bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Bazı binalar ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Rize’nin İyidere ve Pazar ilçelerinde yağış hayatı olumsuz etkiledi. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, 9 mahalle ve 7 köyde hasar meydana geldiğini açıklarken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş kentte can kaybı olmadığını bildirdi.

İyidere’de menfezlerin tıkanması nedeniyle cadde ve yollar suyla kaplandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümlerinde su birikintileri ulaşımı aksattı. Yüksek kesimlerde ise heyelanlar meydana geldi.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Yağışların yanı sıra sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.