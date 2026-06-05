Dün kaybolan 9 yaşındaki Yusuf ölü bulundu! Cansız bedeni kıyıya vurdu

Yalova’da dün kaybolduğu bildirilen 9 yaşındaki Yusuf Gezek’ten acı haber geldi. Küçük çocuğun cansız bedeni, sabah saatlerinde sahilde bulundu.

Olay, Akasya Plajı’nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde kıyıda bir çocuk cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sahilde bulunan cansız bedenin ailesi tarafından dün hakkında kayıp başvurusu yapılan 3’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Gezek’e ait olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Gezek’in cenazesi, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede detaylı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Yusuf Gezek’in ailesinin yaklaşık dört ay önce Şanlıurfa’dan Yalova’ya taşındığı belirtildi. (DHA)