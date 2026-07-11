Dükkanında Ahmet Kaya şarkısı açan adamı ölümle tehdit etti: İşte o anlar

Bursa'da bir esnafın kim olduğu belli olmayan bir kişi tarafından ırkçı saldırıya uğradığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Gazete Pano hesabından paylaşılan videoya göre bir metro istasyonundaki çiğ köfteciye gelen saldırgan, telefonla kayıt alıp o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Söz konusu video paylaşılmasından kısa süre sonra sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu.

"SENİ BURAYA GÖMERİM"

Irkçı saldırganın, “Senin memleketin nere? Kürtçe şarkı mı açıyorsun? Senin kafanı cama geçirebilirim ama yapmıyorum, gerçeği anla diye. Bunu çalma, ekmeğinden olma. Bu tezgahı dağıtır, seni buraya gömerim. ” dediği duyuldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Söz konusu video kısa zamanda çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti. Irkçı saldırgan emniyet birimleri etiketlenerek şikayet edildi. Videoya tepkilerin sürdüğü görüldü.