Düğününde kilolarca altın takılan sosyal medya fenomeni soluğu jandarmada aldı

İzmitli sosyal medya fenomeni Zehra Özdemir ile Murat Çapan’ın düğünü, takılan kilolarca altınlarla gündeme geldi. Altınların ağırlığı nedeniyle yürümekte zorlanan Özdemir’in görüntüleri dikkat çekerken, kaybolduğu düşünülerek jandarmaya bildirilen takı çantasının ise kiralanan diğer bir otel odasında unutulduğu belirlendi.

Sosyal medyada paylaştığı komedi videolarıyla tanınan İzmitli fenomen Zehra Özdemir, Murat Çapan ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi. Çiftin mutlu gününe ise davetlilerin oluşturduğu metrelerce uzayan takı kuyruğu ve geline takılan dudak uçuklatan miktardaki altınlar düğünün en çok konuşulan detayları oldu.

ALTINLARIN AĞIRLIĞI DÜĞÜNE DAMGA VURDU

Takı töreninde Zehra Özdemir'e ağır altın setleri, burma bilezikler ve çok sayıda ziynet eşyası takıldı. Üzerindeki altınların fazlalığı nedeniyle yürümekte zorlanan fenomenin o anları davetlilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Düğünden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOLUĞU JANDARMADA ALDILAR

Öte yandan görkemli düğünün ardından aile beklenmedik bir olay yaşadı. Takılan altınların bulunduğu çantalardan birinin kaybolduğunun fark edilmesi üzerine kısa süreli panik yaşandı. İlk değerlendirmelerde çantanın düğün sırasında yaşanan yoğunlukta çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duran aile üyeleri, durumu vakit kaybetmeden jandarma ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu.

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Ailenin yaşadığı endişe, kısa süre içinde yerini büyük bir rahatlamaya bıraktı. İçerisinde külli miktarda altın bulunan ve kaybolduğu düşünülen çantanın çalınmadığı, düğün hazırlıkları ile misafirlerin kullanımı için kiralanan otel odalarından birinde unutulduğu ortaya çıktı.