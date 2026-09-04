Düğünde silah ateşleyen şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen bir düğün sırasında havaya ateş açılması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi takip sonucu yakaladı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, düğünde görevli sivil ekiplerin titiz çalışması sonucunda S.Y. isimli şahıs, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCA VE 6 BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde ve olay yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca ile 6 adet boş kovan ele geçirildi. Yetkililer, söz konusu silahın düğün sırasında havaya ateş etmek için kullanıldığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "6136 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(AA)