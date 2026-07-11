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Halk TV Türkiye Düğünde magandalık can aldı: Kurşun başına isabet etti

Düğünde magandalık can aldı: Kurşun başına isabet etti

Niğde merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde düzenlenen düğün sırasında İ.O. (43), tabancayla rastgele havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun 44 yaşındaki Nuh Öztürk'ün başına isabet ederek ölmesine sebep oldu.

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Düğünde magandalık can aldı: Kurşun başına isabet etti

Niğde'de bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu başından vurulan Nuh Öztürk (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli İ.O. (43), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Ateş edilen kurşunlardan biri, düğünde bulunan Nuh Öztürk'ün (44) başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İ.O. olay yerinden kaçtı.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Öztürk, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Öztürk kurtarılamadı.

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HASTANEDE MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Olayın ardından kaçan şüpheli İ.O., jandarma ekiplerince kısa sürede evinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA-DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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