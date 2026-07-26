Düğünde korkutan anlar! Ağzındaki meşale bir anda patladı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen bir düğünde yaşanan olay, eğlenceyi kısa süreli paniğe dönüştürdü. Düğünde pistte oynayanlara yaklaşan genç, gelinle damadın yanına giderek elinde taşıdığı meşaleyi yaktı.

Bir süre sonra müzik eşliğinde dans eden genç, ağzına koyduğu meşalenin aniden patlaması sonucu yüzünden hafif yaralandı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Patlamanın etkisiyle yüzünden hafif şekilde yaralanan genç panik yaşarken, düğündeki davetliler de korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine ilk müdahale çevrede bulunanlar tarafından yapılırken, genç daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yüzünde hafif yanık oluştuğu öğrenilen genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından taburcu edildi. Yaşananlar ise düğüne katılan davetlilerden birinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (AA)