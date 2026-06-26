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Halk TV Türkiye Düğün karakolda bitti: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi! Damat da yaralandı

Düğün karakolda bitti: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi! Damat da yaralandı

Bolu'da bir düğünde gelin ve damadın yakınları arasında çıkan kavga salonu savaş alanına çevirdi. Polisin güçlükle ayırdığı arbedede, kendi düğününde darbedilen damat dahil yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Düğün karakolda bitti: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi! Damat da yaralandı

Bolu’da bir düğün salonunda gelin ve damadın yakınları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan büyük arbede sırasında, kendi düğününde darbedilen damadın da aralarında bulunduğu toplam 3 kişi yaralandı.

DÜĞÜN MERASİMİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, saat 23.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün merasimi neşeyle devam ettiği sırada, gelin ve damat tarafları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Akrabaların da olaya dahil olmasıyla büyüyen tartışma, kısa sürede salonu savaş alanına çeviren bir kavgaya dönüştü.

Düğün karakolda bitti: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi! Damat da yaralandı - Resim : 1

POLİS TARAFLARI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Çiftin en mutlu gününü kana bulayan kavga ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Salona giren polis ekipleri, birbirine giren tarafları müdahale ederek güçlükle ayırabildi.

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DAMAT DAHİL 3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan arbede sırasında yaralanan damat ile birlikte toplam 3 kişiye ilk müdahale, düğün salonuna gelen sağlık ekipleri tarafından salonda yapıldı. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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